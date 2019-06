Obchodná a priemyselná komora chce rokovať s politickými stranami

Témami má byť sociálna politika, daňová politika, vzdelávanie, podpora exportu.

25. jún 2019 o 16:57 TASR

BRATISLAVA. Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) chce od jesene debatovať s najvýznamnejšími politickými stranami o ekonomickom rozvoji Slovenska.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v Bratislave predseda SOPK Peter Mihók.

"My si uvedomujeme, že od jesene budeme vstupovať do zložitého obdobia, tak vnútropolitického, ako aj z hľadiska medzinárodného. Komora sa pripravuje v prvom rade na diskusie s politickými stranami, ktoré vstúpia do volebného boja," uviedol Mihók.

"Pozajtra (27. 6.) máme predstavenstvo, kde schválime postup komory na týchto rokovaniach. Zhodli sme sa na jednej, jedinej téme, na ktorú chceme hovoriť so všetkými relevantnými stranami, ktorou sú podmienky pre udržateľnosť ekonomického rozvoja tento krajiny," informoval.

"Žiadnu inú tému nedávame. Téma má svoje podtémy, ako sociálna politika, daňová politika, vzdelávanie, podpora exportu. Téma bude jedna a na ňu budeme žiadať reakciu od tých, s ktorými budeme debatovať. Predpokladáme, že debaty sa uskutočnia v mesiacoch november, december a január. Vo februári majú byť (parlamentné) voľby. Toto teda bude jedna z veľkých aktivít komory, chceme sa na to dobre pripraviť, pretože podľa prieskumov prichádza k istému preskupeniu politických síl," dodal Mihók.

Avizoval, že komora začiatkom novembra tohto roka bude organizovať konferenciu na tému "Budúcnosť EÚ a miesto SR a ČR v nej".

"Som rád, že môžem potvrdiť dvoch hlavných vystupujúcich v panelovej debate, a to Václava Klausa a Petra Pellegriniho (Smer-SD). Od oboch máme už potvrdenú účasť," dodal.