Dôchodkový strop sa dotkne až žien narodených v roku 1960

Penzijný vek sa bude naďalej zvyšovať,

25. jún 2019

BRATISLAVA. Hoci sa od začiatku júla zavedie ústavným zákonom strop na dôchodkový vek, vek odchodu do dôchodku sa bude naďalej zvyšovať až do dosiahnutia dôchodkového stropu.

Na stretnutí s médiami na to upozornila vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni Ľudmila Grauzelová.

Zákon sa dotkne matiek narodených v 1960

Strop na dôchodkový vek sa totiž podľa nej prvýkrát dotkne až tých žien, ktoré sú narodené v roku 1960 a vychovali dve, tri alebo viac detí.

Žena narodená v roku 1960 s dvomi vychovanými deťmi pôjde do penzie v 63 rokoch a žena narodená v rovnakom roku, ktorá vychovala tri a viac detí, bude mať strop na penzijný vek na úrovni 62 rokov a šesť mesiacov.

Primárny nárok na zníženie dôchodkového veku z dôvodu výchovy dieťaťa má mať žena.

Nejasný strop za jedno dieťa a bezdetných

V špecifických prípadoch, ak by žena zomrela, nárok na zníženie veku odchodu do dôchodku prejde na muža. Prvýkrát pôjde o mužov, ktorí sa narodili v roku 1958 a vychovali tri a viac detí.

Horná hranica ich penzijného veku bude 62 rokov a šesť mesiacov. To, kedy presne sa dôchodkový strop dotkne žien, ktoré vychovali jedno dieťa a bezdetných žien a mužov, podľa Grauzelovej momentálne nie je možné určiť.

V súčasnosti totiž nie je známy rok, kedy vek odchodu do dôchodku presiahne dôchodkový strop pre tieto skupiny poistencov.

V roku 2024 by mal dôchodkový vek na Slovensku dosiahnuť 63 rokov a 4 mesiace, v ďalších rokoch vek do dôchodku nie je známy.

Momentálne platí súčasný stav

Na spomínané skupiny poistencov sa však vzťahuje dôchodkový strop 63,5 roka a 64 rokov, čo je viac ako najneskorší známy vek odchodu do dôchodku v roku 2024.

"Teraz vyšiel ústavný zákon, ktorého dikcia sa musí premietnuť do vykonávacieho zákona o sociálnom poistení, a to by sa malo stať od roku 2020. Momentálne platí súčasný stav a bude platiť najbližšie roky. Kedy sa poistencov dotkne prvýkrát zastropovanie dôchodkového veku, to by mohli byť poistenci narodení v roku 1960, ale len ak vychovali dve a viac detí. Niektorí sú bezdetní, tam by sa to týkalo ročníkov narodených v roku 1963," priblížil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Od júla tohto roka sa ústavným zákonom zavedie strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, tak bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku.

Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.

Za schválenie ústavného zákona v marci hlasovalo 91 poslancov, 37 bolo proti a 15 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Zavedenie stropu na penzijný vek okrem poslancov za Smer-SD podporili poslanci za SNS, Sme rodina, ĽS Naše Slovensko, traja poslanci za Most-Híd a nezaradení poslanci Alena Bašistová, Rastislav Holúbek, Juraj Kolesár, Peter Marček a Martina Šimkovičová.