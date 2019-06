Menšie americké firmy mali na akciovom trhu najhorší deň od konca mája

25. jún 2019 o 10:19 SITA

NEW YORK. Americký akciový trh v pondelok uzavrel mierne nižšie. Nadol ho posunuli najmä akcie zdravotníckych spoločností.

Hlavné akciové indexy sa počas väčšej časti dňa pohybovali medzi malými ziskmi a stratami, keďže investori sa sústreďovali na nadchádzajúce rokovania o obchode medzi USA a Čínou.

Akcie menších firiem však zaznamenali najhorší deň od mája. Investorov upokojovali vyhlásenia amerického Federálneho rezervného systému (Fed), že je pripravený znížiť úroky v reakcii na spomalenie globálnej ekonomiky.

Avšak obchodníci sa naďalej obávali, že firemné zisky by mohli klesnúť, ak by nastalo také ekonomické spomalenie, ktoré by Fed podnietilo k redukcii úrokov.

Index S&P 500 oslabil o 0,2 percenta na 2 945,35 bodu. Priemyselný index Dow Jones stúpol o necelých 0,1 percenta na 26 727,54 bodu.

Technologický Nasdaq si pohoršil o 0,3 percenta na 8 005,70 bodu. Index menších spoločností Russell 2000 sa však prepadol až o 1,3 percenta na 1 530,08 bodu. Išlo o jeho najväčšiu jednodňovú stratu od 31. mája.

Hlavné ázijské akciové indexy v utorok klesli. Obchodníci očakávajú plánované stretnutie prezidentov USA a Číny Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga na tohtotýždňovom summite G20 v Japonsku.

Prognostici síce predpokladajú, že obaja lídri budú upokojovať finančné trhy tým, že sa dohodnú na oživení rokovaní o obchodných vzťahoch, ale bez harmonogramu a detailných záväzkov.

Splnomocnenec USA pre obchod Robert Lighthizer a čínsky vicepremiér Liou Che v pondelok hovorili telefonicky, ale neboli zverejnené nijaké podrobnosti.

Hlavný tokijský index Nikkei 225 klesol o 0,5 percenta na 21 193,81 bodu, čínsky index Shanghai Composite oslabil o 0,8 percenta a index hongkonskej burzy Hang Seng si pohoršil o 1,3 percenta.