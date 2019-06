Český Unipetrol prestal pre kontamináciu odoberať ropu z ropovodu Družba

Slovenský Transpetrol informácie o kontaminácii poprel.

24. jún 2019

PRAHA. Česká rafinérska firma Unipetrol, ktorá je divíziou poľského koncernu PKN Orlen, prestala odoberať ruskú ropu z ropovodu Družba.

Dôvodom je jej kontaminácia, uviedol v pondelok na twitteri šéf českej Správy štátnych hmotných rezerv Pavel Švagr.

"Unipetrol prestal odoberať ropu z ropovodu Družba pre zistenú kontamináciu chloridmi. Testujú sa ďalšie vzorky," uviedol Švagr.

Podľa skoršieho vyjadrenia českého ministra priemyslu a obchodu Karla Havlíčka bola zvýšená kontaminácia nameraná na ukrajinsko-slovenských hraniciach.

Slovenský prepravca ropy Transpetrol však informácie o kontaminácii poprel.

"Spoločnosť Transpetrol so svojimi obchodnými partnermi analyzuje situáciu a priebežne vyhodnocuje vzorky ropy. Vzhľadom na to, že doterajšie vzorky nepreukázali kontamináciu ropy, pokračuje jej preprava v štandardnom režime," odpovedal Transpetrol na otázku ČTK.

Chybu mohlo urobiť laboratórium

Švagr a Havlíček však podľa Českej televízie trvajú na tom, že vzorky odobrané na ukrajinsko-slovenskej hranici sú kontaminované chloridmi. Konkrétne šarže ropy, z ktorej boli vzorky odobrané, boli pozastavené, uviedla ČT.

Nasledovať budú kontrolné testy, pretože sa nedá vylúčiť ani to, že pri prvom rozbore urobilo chybu laboratórium. Slovensko, Maďarsko ani Rakúsko totiž kontaminovú ropu nehlásia.

"Je pravda, že na slovensko-ukrajinských hraniciach je zvýšená kontaminácia," tvrdí Havlíček. Unipetrol podľa neho situáciu vyhodnocuje.

"Zatiaľ je tam zostatková ropa, tá čistá, ktorá sem normálne ide a bez problémov by ešte minimálne dva dni mala ísť. Teraz je otázkou, aby sa to vyriešilo na slovensko-ukrajinských hraniciach," oznámil minister.

V stredu bude vedieť, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať.

V štátnych rezervách sú podľa Havlíčka ešte minimálne dve tretiny kapacity ropy, čo sú zásoby zhruba na 60 dní.

Viaceré znečistenia

Ropovod vedúci z Ruska sa v Bielorusku rozdeľuje na dve vetvy. Severná vedie do Poľska a Nemecka, južná cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky.

Na konci apríla sa do ropovodu Družba dostala ropa znečistená organickými chloridmi, ktoré môžu poškodiť rafinérie. Krajiny napojené na ropovod preto dovoz prostredníctvom tohto ropovodu dočasne zastavili.

V severnej časti ropovodu vedúceho z Bieloruska do Poľska bola minulú stredu zistená nová kontaminácia organickými chloridmi. Podľa spravodajského serveru RBC to oznámil ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť.

Dodávky ropy boli v tomto úseku prerušené v stredu 19. júna večer a opäť obnovené vo štvrtok 20. júna.