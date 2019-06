SNS spresnila potraviny, ktorých sa nebude týkať desaťpercentná DPH

O novele budú rokovať v utorok.

24. jún 2019 o 13:33 SITA

BRATISLAVA. Strana SNS dnes v pléne NR SR v prvom čítaní o novele zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) spresnila zoznam potravín, ktorých sa nebude týkať plánované zavedenie 10 % DPH.

Ide o alkoholické nápoje, čokoládové aj nečokoládové cukrovinky, cukrárenské výrobky, výživové doplnky, aditíva a arómy.

Národniari zároveň doplnili, že zoznam potravín, ktorých sa nebude týkať zníženie DPH na 10 %, sa v druhom čítaní bude musieť po koaličnej diskusii ešte rozšíriť.

O posunutí novely do druhého čítania sa bude v parlamente hlasovať v utorok.

"V SNS sme chceli 10 % daň na potraviny celoplošne, to by však SR stálo schodok v rozpočte 400 mil. eur ročne. Po diskusii v koalícii je zrejmé, že tento návrh zákona bude musieť prejsť v druhom čítaní určitou modifikáciou zoznamu potravín. V SNS však trváme na tom, aby boli pokryté skoro všetky potraviny, pokiaľ to rozpočet a politická situácia na Slovensku čo i len trochu dovolí," uviedla pri prvom čítaní v pléne poslankyňa NR SR za SNS Eva Antošová.

"Súčasné zdaňovanie potravín na Slovensku je v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ neúmerne vysoké a neprimeraným spôsobom zaťažuje spotrebiteľa, keďže vzhľadom na výšku priemernej mzdy vynaloží významnú časť príjmov práve na potraviny," dodala Antošová.