Opozícía krizitovala návrh SNS o koncesionárskych poplatkoch

SNS chce zrušiť koncesionárske poplatky pre seniorov.

24. jún 2019 o 12:57 SITA

BRATISLAVA. Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov bude mať na rozpočet dopad osem miliónov eur.

V parlamentnej rozprave k návrhu novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) to uviedol poslanec NR SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Eduard Heger.

SNS odmieta predvolebnú kampaň

„Zatiaľ sme sa nedozvedeli, z čoho to chcete zaplatiť. Ale tiež ma zaujíma, prečo predkladáte takýto návrh práve teraz, keď sa blížia voľby," pýtal sa v pléne opozičný poslanec.

Podľa neho mohla SNS prísť s týmto návrhom hneď v prvý rok vládnutia. SNS chce zrušiť koncesionárske poplatky pre seniorov od budúceho roka.

Základná sadzba úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS je pre domácnosť 4,64 eura mesačne.

Polovicu, teda 2,32 eura mesačne, platia dôchodcovia a poberatelia dávky v hmotnej núdzi.

„Suma z hľadiska pomoci ľuďom je zanedbateľná, aj keď dôchodcov poteší asi každé euro," dodal Heger.

Poslanec NR SR za SNS Radovan Baláž uviedol, že by sme si mali zvyknúť, že akékoľvek návrhy koalície už teraz budú vnímané ako predvolebná kampaň.

„Mohlo to prísť skôr, ale prišlo to teraz. Odmietam tvrdenie, že je to návrh v rámci kampane," dodal Baláž s tým, že zrušenie koncesií pre seniorov je len začiatok. Postupne chcú koncesionárske poplatky zrušiť úplne.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) za návrh národniarov nezahlasuje. V rozprave to povedala poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre kultúru Renáta Kaščáková.

Priblížila, že SaS má vo svojom programe úplné zrušenie koncesionárskych poplatkov, teda nielen pre vybrané skupiny obyvateľov, ale pre všetkých.

„Teraz SNS na konci volebného obdobia predkladá populistické riešenie, ktorým sa zalieča len jednej časti obyvateľov, pričom inú skupinu ľudí ignoruje a neponúka ani návod na to, ako nahradiť výpadok príjmov v RTVS. Tento návrh preto považujem za ďalšie neodborné a účelové gesto SNS, ktorým si chce zachraňovať svoje klesajúce preferencie," uviedla.

Podľa Kaščákovej je výber koncesií nespravodlivý voči občanom, pretože ich zaväzuje platiť za niečo, čo možno ani nevyužívajú.

Návrh SNS o poplatkoch

SNS chce zrušiť koncesionárske poplatky pre seniorov od budúceho roka.

Národniari zavedením zrušenia koncesií pre dôchodcov podľa predsedu strany Andreja Danka zároveň plnia svoje sľuby, ktoré dali ešte na začiatku funkčného obdobia.

„SNS od začiatku hovorí, že verejnoprávny rozhlas a televízia môžu fungovať aj bez koncesionárskych poplatkov,“ uviedol pred časom predseda národniarov.

Od povinnosti platiť úhradu je plne oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má v jeho domácnosti trvalý pobyt, alebo sám je ťažko zdravotne postihnutý.

Zákon vymedzuje aj zamestnávateľov oslobodených od povinnosti platiť úhradu, napríklad školy, školské zariadenia, nemocnice, liečebne či hospice.