Poisťovne vrátia ľuďom za lieky viac ako päť miliónov

Najväčšmi prekročili doplatky za lieky ľudia s invalidným dôchodkom.

21. jún 2019 o 16:34 TASR

BRATISLAVA. Zdravotné poisťovne (ZP) v týchto dňoch opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky.

Vyše 254-tisíc ľuďom posielajú za prvý štvrťrok tohto roka viac ako 5,4 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

"K 4. júnu 2019 vznikol nárok na vrátenie doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny 185.596 poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ktorí v prvom štvrťroku 2019 prekročili limit spoluúčasti. VšZP im poslala na účty spolu 3.836.326,10 eura," uviedla pre TASR štátna zdravotná poisťovňa.

Najpočetnejšiu skupinu poistencov, ktorí v prvom štvrťroku 2019 prekročili limit spoluúčasti, tvorili poberatelia invalidného dôchodku, držitelia preukazu ŤZP a invalidní poistenci bez nároku na invalidný dôchodok.

VšZP 128.843 poistencom z tejto kategórie vrátila doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny vo výške viac ako 2,4 milióna eura.

Poberateľom starobného, výsluhového, predčasného starobného dôchodku a osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ale nevznikol im nárok na dôchodok (42.357 poistencov) sa dostalo viac ako 855.000 eur. Suma vrátených doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny určená zákonným zástupcom 580 detí vo veku nedovŕšených šesť rokov s preukazom ŤZP predstavuje viac ako 8500 eur. Najvyššia suma hradená poistencovi dosiahla výšku 612,08 eura.

Za prvý kalendárny štvrťrok 2019 vráti svojim poistencom doplatky za lieky aj zdravotná poisťovňa Dôvera. Ide o skoro 56.000 poistencov a o sumu vo výške takmer 1,3 milióna eur. "Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok je 12.793 dôchodcov, 32.378 držiteľov preukazu ŤZP, 10.638 detí do šesť rokov veku a 187 detí do šesť rokov veku so zdravotným postihnutím. Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime 260-tisíc eur dôchodcom, 600-tisíc eur držiteľom preukazu ŤZP, 421-tisíc eur deťom do šesť rokov a 3300 eur deťom do šesť rokov so zdravotným postihnutím," povedal pre TASR PR špecialista súkromnej ZP Matej Štepianský. Najvyšší doplatok dá poisťovňa sedemročnému chlapcov, a to vo výške 2896 eur.

"Doplatky vrátila aj Union zdravotná poisťovňa, a to 13.390 poistencom. Celková výška bola 296 917,93 eura," potvrdil TASR hovorca Matej Neumann. Ako ďalej priblížil, ťažko zdravotne postihnutých bolo 5624 poistencov, ktorým súkromná zdravotná poisťovňa vrátila viac ako 109-tisíc eur. Detí do šesť rokov bolo 2624, vrátili im doplatky za viac ako 96-tisíc eur. Union ZP rovnako vrátila peniaze aj deťom do šiestich rokov so zdravotným postihnutím. Bolo ich 105, ZP im vrátila 1690 eur. Najvyšší doplatok dala ZP Union 42-ročnému mužovi so cystickou fibrózou, a to vo výške 536,60 eura.

Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Treba však pamätať na to, že do limitu sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pokiaľ suma nepresiahne tri eurá, zdravotná poisťovňa ju pripočíta v ďalšom kvartáli.