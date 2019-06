U.S. Steel sa dohodol s odborármi na skrátenom štvordňovom týždni

Dôvodom je zhoršujúca sa situácia na trhu s oceľou.

21. jún 2019 o 15:29 SITA

KOŠICE. Vedenie U.S. Steel Košice (USSK) sa dohodlo s odborármi na skrátenom štvordňovom pracovnom týždni.

„Môžem potvrdiť, že kvôli nepriaznivej a ďalej sa zhoršujúcej situácii na trhu s oceľou sa manažment USSK dohodol s odborovou organizáciou na skrátenom štvordňovom pracovnom týždni v období od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019. Za deň, keď budú zamestnanci doma, budú dostávať 60-percentnú náhradu mzdy,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca USSK Ján Bača.

Toto opatrenie bude platiť pre všetkých zamestnancov, s dôrazom na bezpečnosť zamestnancov a zabezpečenie nevyhnutných prevádzkových činností. „Výrobu a sortiment výrobkov pružne prispôsobujeme situácii na trhu a dopytu od našich zákazníkov. Od 20. júna sme odstavili jednu z vysokých pecí a naďalej sledujeme vývoj ekonomických ukazovateľov a trh s oceľovými produktmi,“ dodal Bača.

Ako ďalej uviedol, pre ďalší vývoj situácie bude veľmi dôležité, ako rýchlo dokáže zareagovať Európska komisia vo vzťahu k vysokým importom ocele z krajín, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá platné v Európe a nie sú napríklad súčasťou európskeho systému obchodovania s emisiami. Túto požiadavku budeme veľmi zreteľne presadzovať aj na valnom zhromaždení Euroferu v stredu budúci týždeň, dodáva hovorca spoločnosti.

V košickom U.S. Steele pracuje takmer 12 tisíc zamestnancov a podnik patrí do nadnárodnej korporácie U.S. Steel.