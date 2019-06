Tretia fáza oddlžovania nemocníc sa má uzavrieť najneskôr v septembri

Do procesu oddlžovania sa zapojilo 29 nemocníc a Národná transfúzna služba.

20. jún 2019 o 16:59 SITA

BRATISLAVA. Tretia fáza oddlžovania nemocníc sa má uzavrieť najneskôr v septembri. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Tretia etapa začala v júni, zatiaľ však podľa hovorkyne nie je jasné, o koľko sa zdravotnícke zariadenia v tomto kole oddlžia.

Verifikácia aktuálnych dát

"Keďže tretia vlna oddlženia je v procese a prebieha verifikácia aktuálnych dát, a aj vzhľadom na bezproblémový priebeh predchádzajúcich emisií, považujeme termín ukončenia súčasnej emisie do konca septembra 2019 za reálny," uviedla v reakcii na očakávaný termín výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED Katarína Danková.



Dodávatelia medicínskych technológií a zdravotníckych pomôcok podľa Dankovej tvoria aj naďalej významnú časť veriteľov.

"Aktuálne evidujeme saldo pohľadávok našich členov vo výške viac ako 90 mil. eur," informovala výkonná riaditeľka. Ide o pohľadávky za prvý kvartál 2019 aj tie do konca roka 2018.



Okrem vysporiadania sa štátu so staršími záväzkami je podľa Dankovej podstatná dlhodobá stabilizácia platobnej disciplíny nemocníc do štandardnej podoby, nakoľko tento fakt významne vplýva aj na ďalšie investície dodávateľov medicínskych technológií do systému slovenského zdravotníctva.

"Uvedomujeme si veľmi citlivo potrebu dofinancovania verejných nemocníc, ako aj nevyhnutné systémové zmeny v oblasti regulácie tak, aby boli všetky štandardné, ako aj inovatívne terapie dostupné pre všetkých slovenských pacientov v primeranej kvalite a dostatočne včas," dodala.

Do procesu sa zapojilo 29 nemocníc

V prvej etape oddlžovania, ktorá sa skončila v júli 2018, bola oddlžovaná suma 339 mil. eur.

Objem peňazí zahŕňa tak veriteľov nemocníc, ako aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby.

Do procesu oddlžovania sa zapojilo 29 nemocníc a Národná transfúzna služba. Na istine sa podľa ministerstva vďaka elektronickej aukcii podarilo ušetriť viac ako tri milióny eur, ďalšie milióny vďaka vzdaniu sa dodávateľov ich príslušenstva k pohľadávkam.

V druhej etape oddlžovania je výsledná suma oddlžených pohľadávok z fixného diskontu viac ako 402 tisíc eur a suma oddlžených pohľadávok z elektronickej aukcie je vyše 54 mil. eur.

V druhej etape boli oddlžované záväzky 26-tich nemocníc za dodávateľské faktúry, najvyššiu oddlženú sumu tvoria pohľadávky veriteľov Univerzitnej nemocnice Bratislava.