V ropovode Družba zaznamenali nové znečistenie ropy

Vo štvrtok ráno dodávky obnovili.

20. jún 2019 o 14:10 ČTK

MOSKVA. V časti ropovodu Družba vedúcej z Bieloruska do Poľska bola v stredu zistená nová kontaminácia ropy organickými chloridmi.

Podľa spravodajského servera RBC to oznámil ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť.

Dodávky ropy boli v tomto úseku v stredu večer prerušené, vo štvrtok ráno však boli obnovené.

Štvrtkové merania ukázali, že znečistenie sa vrátilo pod stanovený limit. Preto mohli byť dodávky ropy obnovené. O obnovenie dodávok podľa podniku rozhodla poľská strana, píše RBC.

Ropovod vedúci z Ruska sa v Bielorusku rozdeľuje na dve vetvy. Severné vedie do Poľska a Nemecka, južná cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky.

Na konci apríla sa do ropovodu Družba dostala ropa znečistená organickými chloridy, ktoré môžu poškodiť rafinérie. Krajina napojené na Družba preto dovoz prostredníctvom tohto ropovodu dočasne zastavili. Do Českej republiky bol dovoz obnovený koncom mája.

Kapacita ropovodu Družba je až jeden milión barelov ropy denne, čo je zhruba jedno percento globálneho dopytu.