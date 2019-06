Nezamestnanosť na Slovensku v máji klesla

V porovnaní s aprílom bolo na úradoch práce o 666 ľudí menej.

20. jún 2019 o 11:08 SITA, TASR

Správu aktualizujeme.

BRATISLAVA. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v máji tohto roka 4,88 %.

V porovnaní s aprílom, keď predstavovala 4,90 %, poklesla o 0,02 percentuálneho bodu (p. b.).

Medziročne sa znížila o 0,49 p. b. Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.

Úrady práce evidovali na konci mája 134 124 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s aprílom ide o pokles o 666 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 13 966 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6 %. Medzimesačne to znamenalo zníženie o 0,05 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,58 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci mája tohto roka 164 957 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 1 299 osôb, v porovnaní s májom vlaňajška je to menej o 16 537 ľudí.