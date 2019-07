Koľko stojí najlacnejší elektromobil? Cena vás poteší

Elektromobil je lacnejší, ako sa zdá.

Asi každý mal v detstve autíčko na diaľkové ovládanie a jazda na autodróme patrila k obľúbeným jarmočným zábavkám. Elektromobily však vyrástli a dnes už predstavujú relevantnú konkurenciu pre dieslové aj benzínové motory.

Buďte najrýchlejší na ceste

Medzi výhody elektromobilov, ktoré okamžite pocítite, patrí akcelerácia. Svižný rozjazd poteší každého vodiča. Elektromobily to dokonca dotiahli medzi najrýchlejšie akcelerujúce autá na svete.

Napríklad Tesla Model S P100D sa chváli akceleráciou z nuly na sto za 2,5 sekundy. Takéto zrýchlenie majú hyperšportové autá za státisíce eur. Pre porovnanie LaFerrari zrýchli na stovku pod tri sekundy, Porsche 918 Spyder za 2,6 sekundy a Bugatti Veyron za krásnych 2,5. Tesla s týmto výkonom stojí v porovnaní s nimi zlomok ceny, približne 130 000 eur.

Cena je síce na prvý pohľad vysoká, ale ak túžite po výkone, ktorý dosahujú len superšporty, stále je najlacnejšou voľbou. Takáto čerešnička na torte nie je pre každého, no ak zatúžite po rýchlostnej beštii, aj Teslu si môžete dopriať výhodne.

„Financujeme všetky štandardné značky elektromobilov zastúpených na slovenskom trhu, no klientom Tatra Leasingu ponúkame aj možnosť prefinancovať si vozidlá, ktoré u nás zastúpené nie sú. Napríklad Teslu,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Tatra Leasing Igor Horváth.

Auto do mesta už do 10 000 eur

Ak nehľadáte luxus ani športovú strelu, ale ľahké a praktické auto do mesta, práce či na výlet s rodinou, nepotrebujete na to vlajkovú loď Elona Muska.

Pri výbere elektromobilu je vhodné zvážiť viacero premenných v porovnaní s klasickými motormi. Medzi hlavné parametre rozhodovania, ktoré majú vplyv aj na cenu, patrí účel použitia auta.

Na bežné jazdenie do mesta či na nákupy plne stačia ľahké mestské elektromobily, ktorých cena sa začína pod hranicou 10-tisíc eur. Pri takýchto automobiloch treba síce počítať s menším dojazdom, ale ako bežné mestské vozidlo plne postačuje.

„Dostupný je napríklad svižný elektromobil do osemtisíc eur s dojazdom do sto kilometrov. Na denné jazdenie po meste to úplne stačí,“ hovorí konateľ spoločnosti Eco Auto Matej Lešánek .

(zdroj: Pixabay)

Automobily do 20-tisíc eur sa stále oplatia

Elektromobily vyššej kategórie už majú vyššie dojazdy, no rastie aj cena.

„Cena kvalitného elektromobilu sa začína na 20-tisíc eurách a ak chcete, aby bol vizuálne rovnaký ako automobil na benzín, môžete počítať s cenou okolo 40-tisíc,“ hovorí majiteľ spoločnosti Autoklinika Bosch Car Service Tibor Holčík.

Prvotná investícia do elektromobilu vyššej kategórie je v porovnaní s rovnakým typom auta na benzínový pohon stále vyššia, treba však počítať s tým, že takéto autá vychádzajú vodiča lacnejšie.

„Napriek tomu, že dnes je rozdiel medzi bežným autom a elektromobilom porovnateľnej kategórie približne 10-tisíc eur, po ôsmich rokoch prevádzky sa to obráti a majiteľa elektromobilu vyjdú celkové náklady približne o 10-tisíc eur menej,“ hovorí Lešánek.

Ak nemáte dostatok hotovosti na cenovo drahší elektromobil, výhodným riešením je možnosť za auto zaplatiť len časť ceny a mesačnú úsporu na jeho prevádzke preniesť do výhodných splátok lízingu.

„Štandardne pri financovaní formou lízingu pokrývame iba časť kúpnej ceny vozidla, napríklad 80 a menej percent. Individuálne však klientom vieme poskytnúť aj 90- až 100-percentné financovanie kúpnej ceny vozidla,“ vysvetľuje Igor Horváth zo spoločnosti Tatra Leasing.

„Klientom zaručujeme individuálny prístup k ich potrebám a výšku akontácie aj splátky sa snažíme prispôsobiť ich možnostiam a predstavám,“ dodáva Horváth.

Kúpa elektromobilu nakoniec môže byť finančne výhodnejšia vďaka rozloženiu splátok a nižším prevádzkovým nákladom.

(zdroj: Pixabay)

Lacnejšie jazdenie každý deň

Šetriť s elektromobilom začínate už prvou jazdou.

„Počítame s priemernou spotrebou elektromobilu, ktorá je približne 1,50 eura na sto kilometrov. Ak však ide o menší automobil, cena sa môže dostať k pár desiatkam centov,“ vyratúva Holčík.

V porovnaní s benzínovým autom ide o značnú úsporu pri každej jazde. Opatrná jazda na benzínovom aute odkrojí na sto kilometrov okolo desať eur, čo je o 8,5 eura viac ako jazda elektromobilom. Ak autom najazdíte ročne 10-tisíc kilometrov, elektromobilom ušetríte 850 eur.

Menej porúch a lacnejší servis

Elektromobil nepredstavuje len lacné jazdenie, ale aj výhodnejšiu údržbu.

„Elektromobily majú v porovnaní s bežnými automobilmi asi o dve tretiny súčiastok menej. Hypoteticky to znamená to aj o dve tretiny menšie riziko poruchy. Prejaví sa to aj na servise,“ hovorí Lešánek.

V elektromobiloch chýba výfukový systém, olejové systémy a nemusíte myslieť na výmenu palivového oleja ani oleja v prevodovke. Najnovšie elektromobily majú len jednostupňovú prevodovku a tým nevznikajú problémy s ňou spojené, žiadna výmena filtrov, chladiacej kvapaliny či sviečok. Nehrozia preto neustále výdavky za poruchy a celková údržba je lacnejšia.

(zdroj: Pixabay)

Batérie vydržia viac ako benzínové motory

Každý výrobca poskytuje na automobily minimálne dvojročnú záruku.

„Niektorí výrobcovia ponúkajú aj predĺženú záruku, ktorá sa obvykle vzťahuje na batérie. Najčastejšie je na osem rokov alebo 160-tisíc kilometrov,“ hovorí Lešánek.

„Znamená to, že kapacita batérie nepoklesne o tri diely na dvanásťdielnej stupnici, čiže na úroveň 75 až 80 percent kapacity batérie. Ak v ôsmom roku batéria poklesne pod túto hranicu, výrobca ju vymení,“ dodáva Lešánek.

Životnosť batérií je prirodzene rôzna, no štandardná 40 kWh iónovo lítiová batéria v elektromobile podľa vyjadrenia výrobcov by mala vydržať 4000 nabíjacích cyklov.

„Ak prejdete 200 kilometrov na jedno nabitie, životnosť batérie by mala byť približne 800-tisíc kilometrov,“ počíta Lešánek. To je počet kilometrov, ktoré bežné autá štandardne nenajazdia.

Lacné povinné zmluvné poistenie

Nemalým povinným výdavkom každého vodiča je aj povinné zmluvné poistenie. No majitelia elektromobilov získavajú výhodu aj tu.

Keďže plne elektrické autá majú elektromotor, nie spaľovací motor, v súčasnosti sa na ne vzťahuje najmenšia možná sadzba povinného zmluvného poistenia, ktorá zahŕňa vozidlá s objemom do 1000 cm3 .

„Pre majiteľov elektromobilov to znamená, že za povinné zmluvné poistenie zaplatia oveľa menej, ako by zaplatili v prípade auta s benzínovým alebo dieselovým motorom,“ hovorí Tibor Holčík.

Na elektromobil tiež môžete mať výhodnejšie havarijné poistenie.

„Každé elektrovozidlo, ktoré je financované prostredníctvom lízingu, musí byť havarijne poistené. Klientovi poskytujeme spolu s financovaním aj výhodné sadzby poistenia, ktoré sú fixné počas celej doby financovania,“ vysvetľuje Horváth z Tatra Leasingu.

Majiteľ elektromobilu tak ušetrí čas a peniaze pri zháňaní individuálneho poistenia, platí všetko v jednej splátke a nemusí sa obávať žiadnych zmien vo výške poistenia ani v prípade, ak by mal poistnú udalosť.

(zdroj: Pixabay)

Ušetríte aj vďaka štátu

Vláda Slovenskej republiky na konci mája tohto roku schválila návrh novely zákona o poskytovaní dotácií, ktorá prinesie nové možnosti podpory elektromobilov. Pre vodičov to s najväčšou pravdepodobnosťou bude znamenať výraznú úsporu na cene vozidla.

Samotná novela síce neznamená žiaden konkrétny dotačný program, už v minulosti bol nákup elektromobilov podporený čiastkou do 5000 eur alebo zľavou 35 percent z ceny vozidla. Účinnosť zákona navrhlo Ministerstvo hospodárstva SR na 15. októbra tak, aby mohlo ešte v roku 2019 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí.

Správnou kombináciou výberu automobilu vhodného pre vaše potreby, úspory vďaka štátnemu príspevku, lacnejšej prevádzky a vhodne nastaveného financovania prostredníctvom Tatra Leasingu si môžete dovoliť kúpu elektromobilu veľmi výhodne.

Ak si splátky elektromobilu nastavíte správne, časť z nich ľahko splatíte aj vďaka výraznej úspore na pohonných látkach v porovnaní s tým, ak by ste kupovali auto na benzín.

