Nahradiť výrobu v Číne bude náročné, upozorňujú americké firmy Washington

18. jún 2019 o 11:33 TASR

WASHINGTON. Viaceré americké firmy varovali v súvislosti s pripravovanými novými clami na čínske produkty, že majú len málo možností nahradiť Čínu pri výrobe odevov, elektroniky či iných spotrebných tovarov.

Firmy prezentovali svoj postoj v pondelok (17. 6.), v prvý deň vypočutia v súvislosti s plánmi americkej vlády uvaliť 25-percentné dovozné clá na čínske produkty za vyše 300 miliárd USD (267,05 miliardy eur).

Zvýšené clá

Proces vypočutia potrvá celkovo sedem dní.

Trump a niektorí predstavitelia jeho vlády sa už skôr vyjadrili, že zvýšené clá na zvyšný čínsky tovar dovážaný do USA urýchlia presun výroby do iných krajín.

V prípade niektorých firiem sa tak už deje, ale zástupcovia mnohých amerických podnikov počas terajšieho vypočutia pred zástupcami Úradu obchodného splnomocnenca USA, ministerstva obchodu a iných federálnych inštitúcií uviedli, že dovoz produktov či komponentov z iných krajín im zvýši náklady.

V niektorých prípadoch aj výraznejšie, než im spôsobia zvýšené clá na čínske produkty.

Niektoré firmy poukázali na to, že presun prevádzok do Vietnamu a iných krajín v oblasti nebude v najbližších rokoch možný.

Dôvodom sú nedostatočné zručnosti a infraštruktúra v týchto oblastiach. Čína je totiž dominantná pri produkcii veľkého počtu rôznych výrobkov, od obuvi cez spotrebnú elektroniku až po produkciu kontajnerových portálových žeriavov.

Hrozí zníženie kvality a zvýšenie cien

Niektorí producenti upozornili, že hrozí zníženie kvality a zvýšenie cien, a presúvanie do iných krajín nič nevyrieši. "Tých 25 % je pre nás úder do hlavy," povedal Rick Helfenbein, prezident Združenia amerických výrobcov odevov a obuvi.

"Ak by sme mohli presunúť viac produktov mimo Číny, urobíme to. Nie sme toho však schopní".

Podobne Mark Flannery, prezident firmy Regalo International z Minnesoty, ktorá vyrába detské bezpečnostné zábrany, autosedačky a detské ihriská, poukázal na neporovnateľné vyššie náklady pri presune výroby do Vietnamu a v prípade, že by sa produkcia presunula do Mexika, boli by náklady ešte vyššie.

Navrhovaný zoznam, ktorý by mal byť pripravený pre Trumpa na rozhodnutie do 2. júla, zahrnuje takmer všetky spotrebné produkty. To znamená, že môže mať výrazný vplyv na ceny, a tým predaj v predvianočnom období, najmä čo sa týka mobilných telefónov, počítačov alebo hračiek.

Trump vyhlásil, že v súvislosti s clami sa chce stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom počas samitu predstaviteľov G20 v japonskej Osake. Samit sa uskutoční 28. a 29. júna. Ani jedna z vlád zatiaľ schôdzku, ktorú požaduje Trump, nepotvrdila.