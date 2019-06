Letelo len raz, najväčšie lietadlo je na predaj

Medzi možnými kupcami by mohlo byť trio miliardárov.

16. jún 2019 o 12:56 ČTK

NEW YORK. Stratolaunch, najväčšie lietadlo na svete podľa rozpätia krídel, ktoré letelo iba raz, je na predaj.

Majiteľ lietadla, holdingová spoločnosť Vulcan, chce lietadlo predať za 400 miliónov dolárov. Uviedol to server CNBC s odvolaním sa na informované zdroje.

Letelo dve hodiny

Vulcan je investičný konglomerát spoluzakladateľa Microsoftu a miliardára Paula Allena, ktorý zomrel vlani v októbri.

Prečítajte si tiež: Lietadlo s najväčším rozpätím krídel na svete prvýkrát vzlietlo

Jeho vízia obrovského lietadla, ktoré by mohlo vypúšťať rakety zo vzduchu, sa aspoň čiastočne vyplnila tento rok v apríli, kedy lietadlo po ôsmich rokoch vývoja prvýkrát vzlietlo. Lietadlo letelo viac ako dve hodiny a tento let bol považovaný za úspešný prvý let.

Cena zahŕňa nielen lietadlo, ale aj duševné vlastníctvo a vybavenie. Stratolaunch má rozpätie krídel 117 metrov.

Firma Stratolaunch Systems, výrobca lietadla, tento rok výrazne znižuje svoju veľkosť a prepustila väčšinu zamestnancov.

Agentúra Reuters minulý mesiac uviedla, že firma ukončuje svoju prevádzku.

Predaj brzdia nezhody

Podľa zdrojov predaj zatiaľ brzdia nezhody medzi generálnym riaditeľom firmy Stratolaunch Jeanom Floydom a sestrou Paula Allena, Jody Allenovou, ktorá je predsedníčkou správnej rady Vulcane a správkyňou pozostalosti.

Kým Floyd požaduje, aby program Stratolaunch zostal nažive, osobitne aby si firma ponechala duševné vlastníctvo, Jody Allenová chce firmu úplne predať.

Medzi možnými kupcami Stratolaunch by podľa CNBC mohlo byť trio miliardárov - Elon Musk, Jeff Bezos a Richard Branson. Podľa zdrojov už firma hovorila s Bransonom o predaji lietadla jeho skupine Virgin Group. Bransonov konglomerát vlastní tri vesmírne spoločnosti - Virign Galactic, The Spaceship Comapny a Virgin Orbit.

Virgin by tak mohla byť ideálnou destináciou pre Stratolaunch. Branson sa však vraj zdráha zaplatiť plnú cenu a údajne vraj Vulcane ponúkol za Stratolaunch jeden dolár.