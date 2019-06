Pohonné látky na slovenských pumpách by mali naďalej zlacňovať

Výraznejšiemu poklesu cien benzínov a nafty bude brániť dovolenková sezóna.

16. jún 2019 o 12:12 SITA

BRATISLAVA. Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach klesali dva týždne po sebe.

Analytička Poštovej banky Lucia Dovalová podľa vývoja na ropnom trhu naďalej predpokladá, že v nasledujúcich týždňoch by sa ceny pohonných látok na našich pumpách mali znova znížiť.

„No výraznejšiemu poklesu bude brániť vyšší dopyt v dôsledku letnej dovolenkovej sezóny,“ uviedla pre agentúru SITA Dovalová.



Priemerné ceny pohonných látok v minulom týždni v porovnaní s predchádzajúcim týždňom opäť klesli, no tentokrát o niečo výraznejšie ako tomu bolo týždeň predtým.

Cena 95-oktánového benzínu sa znížila o 3,3 % a liter tak kúpime konečne po piatich týždňoch lacnejšie ako za 1,4 eura. Lacnejšie o 3 % zákazníci tankovali aj 98-oktánový benzín a ceny nafty klesli o 3,3 %.



„Klesajúce ceny pohonných látok sa odvíjali od vývoja na ropnom trhu. V úvode minulého týždňa sa cena ropy výraznejšie prepadla o 5 %, no v medzitýždennom porovnaní bola cena severomorskej ropy Brent nižšia o 1,9 %. Do konca minulého týždňa sa jej tak podarilo opäť prelomiť hranicu 63 amerických dolárov za barel,“ dodala Dovalová.



Napriek aktuálnemu poklesu sú ceny benzínov na našich pumpách v porovnaní so začiatkom roka výrazne vyššie. Najčastejšie tankovaný 95-oktánový benzín je drahší o takmer 11 % a nafta o 3,5 %.

Rast cien benzínov nadväzuje na vývoj cien na ropnom trhu. „Naďalej platí, že smerom nahor tlačí ropu hlavne rozhodnutie kartelu OPEC o obmedzovaní svojej produkcie, prepad ťažby vo Venezuele, nestabilná politická situácia v Líbyi a výpadok iránskej produkcie. Tento vývoj sa počas tohto roka preniesol aj do rastúcich cien benzínov na našich pumpách,“ vysvetlila Dovalová.



Cenu čierneho zlata ovplyvňovali uplynulý týždeň viaceré skutočnosti. Pod rast sa podľa analytičky podpísali slová saudského ministra energetiky Khalida Al-Faliha, že jeho krajina urobí všetko potrebné pre udržanie stability na ropnom trhu.

Za rastom cien čierneho zlata stálo aj upokojenie situácie medzi USA a Mexikom, pretože clá na mexické tovary do USA nebudú zavedené. „Aj kartel OPEC+ prispel k rastúcej hodnote ropy, a to informáciou o tom, že predĺži ťažobné kvóty na júnovom zasadnutí,“ doplnila Dovalová. Na konci júna sa bude konať zasadnutie kartelu OPEC+, kde predstavia novú podobu ťažobných škrtov, čo bude vplývať na cenu ropy.



Hlavným dôvodom súčasných klesajúcich cien ropy je podľa Dovalovej stále hrozba obchodnej vojny medzi USA a Čínou.

„Colné opatrenia by totižto mohli viesť k spomaleniu svetovej ekonomiky, a teda aj k ochladeniu globálneho dopytu po rope,“ konštatovala Dovalová. Dodala, že cenu ropy nadol taktiež ťahajú štatistiky o raste amerických zásobách a rastúcej produkcii ropy, ktorá dosahuje rekordné hodnoty.