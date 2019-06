Pomoc oligarchom? Smer chce znefunkčniť protischránkový zákon

Poslanec nateraz neuspel.

14. jún 2019 o 20:21 Adam Valček

BRATISLAVA. Poslanec Smeru Maroš Kondrót sa vo štvrtok pokúsil znefunkčniť zákon o registri partnerov verejného sektora, takzvaný protischránkový zákon.

Vo svojom sedemstranovom návrhu k aktuálnej novele tohto zákona píše, aby sa výrazne znížili sankcie za to, že firma v registri zaklame o svojich skutočných majiteľoch.

Tiež navrhol, aby sa oslabila vyšetrovacia právomoc Okresného súdu Žilina, ktorý podľa protischránkového zákona môže preveriť, či sú údaje zapísané v protischránkovom registri pravdivé. Rád by oslabil aj práva verejnosti a novinárov pri vyšetrovaní vlastníckych štruktúr firiem, ktoré obchodujú so štátom.

Nateraz jeho návrh neprešiel, ale dôvodom je iba to, že koalícia vo štvrtok nemala v parlamentnom výbore dostatok poslancov. Ak sa Smeru podarí návrh presadiť, minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) prisľúbil, že sa poslancom postaví.

Kondrót návrh odôvodňuje tak, že doterajšie sankcie sú podľa neho extrémne a môžu viesť k likvidácii podnikateľov.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/YaSj8bf-4QU

Ako funguje zákon

Ak by poslanci jeho návrh schválili, vyhovovalo by to napríklad českému premiérovi Andrejovi Babišovi, ktorého pre konflikt záujmov pri rozdeľovaní eurofondov v Českej republike vyšetruje Európska komisia - toto vyšetrovanie začalo na základe údajov zo slovenského protischránkového registra.

20-tisíc firiem a podnikateľov je zapísaných v protischránkovom registri.

Kondrót je bývalý Babišov kolega z podniku zahraničného obchodu Petrimex, už v minulosti pokútne presadil novelu zákona o investičnej pomoci, ktorá prospela Babišovej skupine.

Protischránkový zákon v roku 2016 presadila vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá na Kondrótov návrh upozornila v piatok na Facebooku.

V protischránkovom registri musí byť podľa zákona zapísaná každá firma, ktorá s verejným sektorom robí jednorazový obchod za viac než 100-tisíc eur alebo opakovaný biznis za najmenej 250-tisíc eur.

Do registra sa zapisujú skutoční vlastníci týchto firiem, bez ohľadu na to, či sú skrytí za schránkovými firmami z daňových rajov. Za správnosť údajov ručia takzvané oprávnené osoby - advokáti, notári, banky či daňoví poradcovia.

Ak firma zaklame, súd ju z registra vymaže, jej manažéri tým automaticky dostanú trojročný zákaz pôsobiť v akejkoľvek inej firme. Vymazaná firma zároveň príde o kontrakt s verejným sektorom, jej manažéri dostanú pokutu rádovo v desiatkach tisíc eur. Samotná firma môže dostať pokutu vo výške hospodárskeho prospech, súd ešte ani raz nepovedal, čo to znamená, ale môže ísť napríklad o zisk, ktorý firma vytvorila na verejnej zákazke.

Pravdivosť údajov v registri môže spochybniť ktokoľvek v takzvanom kvalifikovanom podnete, jeho autor sa podľa zákona volá oznamovateľ, aj im chce Kondrót uberať práva. Momentálne sú oznamovateľmi najmä mimovládne organizácie a novinári zo SME a Aktuality.sk.

Kondrótové návrhy

Kondrót navrhol, aby neexistovala minimálna výška sankcie. Dnes je to 10-tisíc eur. Zároveň navrhol, aby sa zrušil trojročný zákaz činnosti pre konateľov firiem, ktoré súd pristihne pri klamstve.

Navrhuje tiež úplne zrušiť pokutu do 10-tisíc eur pre majiteľov firiem, ktorí neoznámia, že sú ich majitelia.