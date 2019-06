Sporením sa oberáte o peniaze. Najmä v týchto štyroch prípadoch

Sporenie sa niekedy nemusí oplatiť.

25. jún 2019

Sú veci, na ktoré sa dá sporiť roky. Niektoré situácie si však vyžadujú operatívne a rýchle riešenie. Vtedy môže byť okamžitá investícia veľkou výhodou.

Platí to najmä v prípadoch, ak chcete využiť zaujímavé možnosti, zľavy či akcie alebo si jednoducho nemôžete dovoliť čakať dva až tri roky, kým budete mať dostatok prostriedkov.

1. Renovácia bývania

Bývanie a jeho financovanie patrí k najväčším výdavkom každej rodiny. Zatekajúca strecha, pokazená práčka či renovácia fasády. To všetko sú veci, na ktoré si sporíme zlatú rezervu.

Bývanie však stojí nemalé financie aj kvôli mesačným výdavkom za energie. Ich úspora dokáže okamžite priniesť do rozpočtu viditeľne viac peňazí. Preto ak odkladáte na kúpu modernejšieho kotla či fotovoltických panelov postupne, prichádzate tým o peniaze každý mesiac. Navyše môžete premeškať aktuálne zaujímavé dotácie.

Na tepelné čerpadlo môžete získať dotáciu vo výške 3400 eur a na fotovoltické panely a kotol na biomasu zhodne 1500 eur. Národný projekt Zelená domácnostiam II sa zameriava na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie a pre rok 2019 je v ňom vyhradená podpora vo výške až 12,1 milióna eur.

Ak nemáte na renováciu pripravené financie, môžete požiadať o spotrebiteľský bezúčelový úver na čokoľvek bez dokladovania účelu, dokonca jednoducho, cez mobilnú aplikáciu Tatra banky.

„Aktuálne ponúkame úver so zaujímavým benefitom, keď každému odpúšťame prvú splátku, ktorú by mal zaplatiť. Navyše noví klienti, ktorí požiadajú o Digitálny úver cez mobilnú aplikáciu, získajú 100-percentnú zľavu z poplatku,“ hovorí Matej Darovec, vedúci oddelenia úverov pre fyzické osoby v Tatra banke. Ušetríte tak nielen vďaka dotácii a úspore energie, ale aj na samotnom úvere.

2. Cestovanie za zážitkami

Vždy je lepšie ísť na krásnu dovolenku v lete, ako si na ňu nasporiť po sezóne a neužijete si ani more, ani pekné počasie.

„Ak klient nemá vlastnú finančnú rezervu alebo na ňu nechce siahnuť, prichádza do úvahy požičať si peniaze na spotrebu a dovolenku. Takisto sa niektorým klientom ľahšie spláca splátka úveru, ako by mal klient odkladať rovnakú sumu a pravidelne sporiť,“ hovorí zo skúsenosti Darovec.

Je totiž možné, že namiesto sporenia by sa peniaze rozkotúľali a na dovolenku by nezostalo. Preto ak túžite po zážitkoch, choďte za svojím srdcom hneď a nie o rok či dva.

Navyše v tomto roku je množstvo zaujímavých možností za výhodné ceny, ktoré môžu znamenať zážitky na celý život.

„Medzi najväčšie lákadlá patrí Turecko a Egypt. Ak by sme sa bavili o akciách, vieme k nim zaradiť veľmi výhodné ceny júnových termínov dovoleniek,“ hovorí Richard Homer z portálu dovolenka.sme.sk.

Veľmi obľúbenou destináciou sezóny 2019 sú podľa Homera aj Španielsko a grécke ostrovy Santorini a Mykonos. Zaujímavou destináciou pre rok 2019 je aj Gambia, ktorá lákala mnoho dobrodruhov z dôvodu návštevy africkej krajiny aj susedného Senegalu. Obľube sa tešia aj poznávacie zájazdy do Thajska a ostatných krajín Ázie.

Rok 2019 je bohatý na výstavy a festivaly po celom svete, ktoré sa už nemusia nikdy zopakovať. Bola by škoda nechať si ich ujsť.

Vďaka Digitálnemu úveru tak môžete zažiť peknú dovolenku a nesiahať na úspory, ktoré sú vašou zlatou rezervou pre každý prípad.

3. Štúdium detí v zahraničí

Poslať dieťa na kvalitnú vysokú školu je pre mnohých rodičov radosť aj starosť zároveň. Obzvlášť ak dieťaťu sporili na štúdium na Slovensku a prijali ho na prestížnu školu v zahraničí. Škola je jednou z najlepších investícií v živote, no nie je lacná.

Hoci už dnes banky poskytujú študentom úvery s odkladom splátok až po skončení školy, nie je najlepší štart do života skončiť ako absolvent s pôžičkou na krku.

Rodičia tak môžu pomôcť dieťaťu zafinancovať náklady úverom, ktorý pokryje vstupné náklady na školu, školné, internát, stravu či letenky.

„V Británii stoja univerzity približne 9000 libier na rok, v USA 25 000 dolárov, v Kanade približne 25 000 kanadských dolárov a v Austrálii rovnako 25 000 austrálskych dolárov. V Číne a Malajzii to vychádza priemerne na 7000 amerických dolárov na rok,“ hovorí generálny manažér agentúry Study Planet Ľuboš Fančovič.

Treba si k tomu prirátať aj bývanie, stravu a celkové náklady na život v zahraničí. Úver tak dokáže operatívne a rýchlo vykryť potreby dieťaťa, nezaťažíte jeho budúcnosť a školu môžete postupne splácať takou výškou splátky, ktorá vás výrazne nezaťaží. Ak si peniaze nasporíte skôr, úveru sa môžete zbaviť.

„Splatenie spotrebiteľského úveru je možné kedykoľvek. Náklady spojené s predčasným splatením úveru sú maximálne vo výške jedného percenta zo zostatkovej sumy, ak presahuje 10 000 eur,“ vysvetľuje Darovec.

4. Nový automobil

Auto môže byť pekným životným cieľom, na ktorý si môžete šetriť naozaj dlho a ak vám nezáleží na konkrétnom modeli, máte čas. Iný prípad je, ak vás prikvačí osud a z večera do rána musíte riešiť náhradnú mobilitu napríklad za zrušený spoj.

„Za prácou som dochádzala do neďalekého Martina a zrušením ranného spoja by som nestihla začiatok pracovnej doby. Jedinou možnosťou bola rýchla kúpa auta,“ hovorí Marta z Prievidze.

Podobnú situáciu môže vyvolať napríklad zranenie v rodine, kvôli ktorému si hendikep vyžaduje kúpu upraveného auta pre telesne postihnutých.

Nie každý má však financie na to, aby dokázal zaplatiť náklady rádovo v tisíckach eur. Výhodou úveru je, že dopredu viete, koľko budete mesačne platiť. Splátku si teda nastavíte tak, aby ste ju zvládli.

„Správnym nastavením lehoty splácania môže klient predísť nepríjemnostiam so splácaním. Ak to je možné, najvhodnejšie je nastaviť splatnosť úveru na takú dlhú dobu, ako plánujem používať vec financovanú z úveru. Napríklad, ak plánujem kúpiť auto a používať ho sedem rokov, aj splatnosť úveru by mala byť sedem rokov, prípadne menej,“ dodáva Darovec.

