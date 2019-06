Menový fond odporúča štátom štrukturálne reformy

Štáty eurozóny sa budú zaoberať reformou trvalého eurovalu, či rizikami, ktoré prinášajú obchodné vojny.

13. jún 2019 o 17:22 TASR

LUXEMBURG. Štáty eurozóny sa budú zaoberať reformou tzv. trvalého eurovalu a jeho podmienkami, či rizikami, ktoré prinášajú obchodné vojny.

Odporúča im to aj Medzinárodný menový fond (MMF), uviedol minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) po rokovaní Euroskupiny v Luxemburgu.

"Budeme sa zaoberať podmienkami trvalého eurovalu, európskym rozpočtom a jednou z tém bude aj schéma, ktorá bude chrániť vklady európskych občanov," priblížil Kamenický.

MMF upozornil ministrov financií napríklad na riziká vyplývajúce z obchodných vojen, do ktorých sú zapojené Spojené štáty a Čína, a ich vplyvom na ekonomiky krajín strednej a východnej Európy.

Riziko obchodných vojen

Generálna riaditeľka MMF Christine Lagardová vo štvrtok v Luxemburgu uviedla, že obchodné bariéry vytvárané globálnymi mocnosťami sú výzvou pre ekonomiky na celom svete.

"Potrebné je vynaloženie úsilia na deeskaláciu súčasných obchodných sporov a pokračovanie v konštruktívnom dialógu," doplnila šéfka MMF, ktorý odhaduje, že rastúce clá budú stáť globálnu ekonomiku 0,5 percenta jej produkcie v roku 2020.

Obchodné vojny za najväčšie riziko pre Slovensko považuje aj Kamenický.

"Pre Slovensko je v súčasnosti najväčšou hrozbou zavedenie ciel na automobily zo Spojených štátov amerických, to by nás postihlo asi najviac. Veľkým rizikom je aj brexit. Ak nenastane dohoda, tak by to mohlo mať vplyv na ekonomiku Slovenska," doplnil Kamenický s tým, že zatiaľ sa nedá odhadnúť vývoj.

"Momentálne sú vplyvy, ktoré vieme odvrátiť, a vplyvy, na ktoré budeme musieť reagovať podľa toho, ako sa vyvinú," uviedol minister financií.

Dopyt nevyriešiť zakorenené problémy

MMF tiež konštatuje, že silnejší dopyt v niektorých krajinách nevyrieši hlboko zakorenené problémy s produktivitou a konkurencieschopnosťou, preto musia štáty prijímať výraznejšie štrukturálne reformy.

"Napriek silnému rastu v posledných rokoch krajiny s vysokým dlhom dostatočne nekonsolidovali a v niektorých prípadoch dokonca zmiernili fiškálnu politiku," priblížila Lagardová.

Tiež upozornila, že podľa MMF by mali krajiny s obmedzeným priestorom na fiškálne opatrenia uprednostniť udržateľnosť dlhu, zatiaľ čo krajiny, ktorým sa otvárajú možnosti vo fiškálnej oblasti, by ich mali využiť na zvýšenie potenciálneho hospodárskeho rastu. Lagardová napríklad vidí potrebu prijímania reforiem v prípade Talianska.

"Akékoľvek reformy, ktoré zvýšia produktivitu, budú kriticky dôležité," podotkla Lagardová.

To, že MMF krajinám odporúča robiť štrukturálne reformy, potvrdil aj Kamenický.

"Sú tu krajiny, ktoré sa nachádzajú v rôznej fáze ekonomického cyklu. Momentálne sa, bohužiaľ, ekonomika ochladzuje a vnímame to aj na Slovensku," zhodnotil Kamenický.