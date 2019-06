Medzi vlastníkmi Panta Rhei a Ikaru má byť po novom osobne aj Tkáč

Koncentráciu osobne posudzuje Protimonopolný úrad.

13. jún 2019 o 17:16 SITA

BRATISLAVA . V knižnom vydavateľstve Ikar, ako aj v predajcovi kníh Panta Rhei sa prepíšu vlastnícke štruktúry.

Novými vlastníkmi totiž majú byť už iba fyzické osoby, ktoré však v pozadí týchto firiem pôsobili aj doteraz.

Vyplýva to z oznámenia Protimonopolného úradu SR, podľa ktorého by sa vlastníkmi spoločnosti Panta Rhei mali stať Patrik Tkáč a Ladislav Bödők a kontrolu nad firmou Ikar by mali prebrať spoločne Patrik Tkáč, Ladislav Bödők a Igor Mrva.

Zmeny budú posudzovať

Protimonopolný úrad bude teraz zmenu vlastníckej štruktúry spomenutých firiem posudzovať.

Finančná skupina J&T Patrika Tkáča pritom do siete predajcu kníh Panta Rhei vstúpila ešte v roku 2012 prostredníctvom spoločnosti Diversified Retail Company.

Tá je spoluvlastníkom firmy doteraz, podľa údajov z obchodného registra však v nej drží menšinový podiel. Dominantným vlastníkom je totiž Ladislav Bödők. Aké bude rozdelenie vlastníckych podielov po poslednej zmene, ktorú posudzuje Protimonopolný úrad SR, však zo zverejnených údajov známe nie je.



Skupina J&T sa rovnako objavovala aj v pozadí transakcie z roku 2014, kedy nemecký mediálny konglomerát Bertelsmann predával spoločnosti Arraviet vydavateľstvo Euromedia Group, ktorého súčasťou bolo aj vydavateľstvo Ikar na Slovensku.

Jediným vlastníkom akciovej spoločnosti Ikar bola pritom podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky ku koncu júna minulého roka cyperská firma Sekoranda Limited, ktorú podľa registra partnerov verejného sektora ovláda Igor Mrva.

O už predchádzajúcej prepojenosti Panta Rhei a Ikaru hovorí aj fakt, že Igor Mrva je zároveň predsedom predstavenstva Diversified Retail Company a spolu s Ladislavom Bödőkom konateľom Panta Rhei.

Pokuty

Práve vstup J&T do spoločnosti Panta Rhei vyústil do 600-tisícovej pokuty, ktorú Protimonopolný úrad SR v minulom roku udelil finančnej skupine.

Ďalšiu pokutu v tejto súvislosti v sume 7,5 tisíca eur udelil úrad Ladislavovi Bödőkovi, ktorý bol predtým výlučným vlastníkom siete Panta Rhei. Protimonopolnému úradu sa totiž nepozdával spôsob, akým J&T predajcu kníh prebrala. Spomenuté strany totiž podľa úradu neoznámili koncentráciu a vykonávali práva a povinnosti vyplývajúce z nej predtým, ako úrad právoplatne rozhodol. Po urovnaní zo strany oboch subjektov úrad pokutu o polovicu znížil.



PMÚ už v roku 2012 začal prešetrovanie v súvislosti s medializovanými informáciami o predaji spoločnosti Panta Rhei. Vtedy zistil, že podiel vo firme nadobudla spoločnosti Diversified Retail Company, a preto ďalej zisťoval, či nešlo o koncentráciu, ktorú mali účastníci úradu oznámiť.