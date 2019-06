Slovensko získalo európsku agentúru, bude v budove od J&T

Európsky orgán práce zamestná 144 ľudí.

13. jún 2019 o 23:36 Marek Poracký

BRUSEL, BRATISLAVA. Takmer pred dvoma rokmi Slovensko neuspelo v snahe stať sa sídlom Európskej liekovej agentúry.

Veľkú Britániu agentúra opúšťala pre brexit. Bratislava sa však nedostala ani do užšieho výberu a jej novým sídlom sa stal Amsterdam.

Prečítajte si tiež: Slovensko uspelo v boji o sídlo Európskeho orgánu práce

V súboji o ďalšiu agentúru už Slovensko uspelo. V Bratislave bude sídliť Európsky orgán práce. Bude to vôbec po prvýkrát, čo krajina po vstupe do Európskej únie pred pätnástimi rokmi získa nejakú európsku agentúru.

O slovenskom úspechu vo štvrtok rozhodla Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu. Agentúra by mala začať fungovať už tento rok, naplno by sa mala rozbehnúť do roku 2023.

"Inštitúcia je pre Bratislavu veľmi atraktívna, keďže prinesie do metropoly nové pracovné miesta s pridanou hodnotou a koncentráciou elít na európskej úrovni," hodnotí analytička Finlordu Eva Mahdalová.

Desiatky pracovných miest

Ročný rozpočet inštitúcie by mal byť približne 50 miliónov eur.