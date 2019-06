Pestovatelia sú pripravení zásobiť trh zemiakmi, cena začína klesať

Slovenskí pestovatelia zemiakov potrebujú finančné zdroje na budovanie závlah a skladových kapacít.

12. jún 2019 o 17:58 TASR

LÚČNY DVOR. Slovenskí pestovatelia zemiakov potrebujú finančné zdroje na budovanie závlah a skladových kapacít. V prípade lepšej a flexibilnejšej podpory zo strany štátu by podľa ich vyjadrení dokázali zabezpečiť úplnú sebestačnosť Slovenska v spotrebe zemiakov.

Stopercentné pokrytie domáceho dopytu by podľa pestovateľov mohlo zároveň eliminovať riziko prudkého rastu cien zemiakov, k akému došlo v posledných dňoch, keď ich cena stúpla o takmer 60 percent.

Potrebujú podporu

Podľa slov predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emila Macha klesli zberové plochy zemiakov na Slovensku na 7500 hektárov, na ktorých sa vyprodukuje necelých 150-tisíc ton zemiakov ročne.

Pre zabezpečenie domácej spotreby zemiakov je potrebné rozšíriť ich pestovanie na 11 až 12-tisíc hektárov ročne.

"Aby bol takýto nárast možný, potrebujeme väčšiu podporu. V nej dlhodobo zaostávame za krajinami V4 aj za európskym priemerom. Do budúcna sa na európskom otvorenom liberalizovanom trhu potrebujeme prispôsobiť trendu podpôr a dotácií. Ak nám budú vytvorené podmienky, tak na Slovensku vieme mať bez problémov 12.000 hektárov zemiakov a budeme mať stopercentnú sebestačnosť," skonštatoval Macho.

Producenti zemiakov vítajú najnovšie kroky ministerstva pôdohospodárstva, ktoré už vyhlásilo výzvu, v rámci ktorej pestovatelia môžu získať financie na budovanie závlah.

Čoskoro by mala byť zverejnená aj výzva na rozširovanie skladovacích kapacít. Zároveň však dodávajú, že tieto kroky prichádzajú príliš neskoro.

"Zemiakarstvo sa musí podchytiť systémovo. Začíname závlahami, no výzva na ich budovanie prišla po troch, štyroch rokoch, pretože sa stále odkladala. Chvalabohu ju už máme, ale je to všetko neskoro. Farmári o to strácajú záujem a mnohí, ktorí ťahali rezort, sú skeptickí. Potrebujeme začať so závlahami, potrebujem vybudovať sklady a investovať do techniky," zdôraznil pestovateľ zemiakov a predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Bratislava Juraj Mačaj.

Ceny a sucho

V prípade, že by sa podpora slovenských pestovateľov vyrovnala s podporou ich kolegov v zahraničí, dokázali by podľa jeho slov plne pokryť spotrebu zemiakov na Slovensku.

To by podľa Mačaja mohlo eliminovať aj skokový rast cien, k akému u nás došlo v týchto dňoch.

"Hlavný dôvod, prečo ceny zemiakov boli vysoké, bolo vlaňajšie sucho v západnej Európe, odkiaľ v tomto období dovážame staré zemiaky z predchádzajúcej úrody. Klimatická zmena spôsobila nedostatok zemiakov a nárast ich cien. A takýto jav bude klíma spôsobovať čoraz častejšie. Preto je nutné vybudovať vlastné skladovacie kapacity. Pokiaľ ide o súčasné ceny zemiakov, tak sa naša produkcia rozbieha pekne, máme dostatok vlastných zemiakov a ich cena postupne klesá. Za poslední dva týždne klesla o desať až 15 centov a očakávame, že to tak bude pokračovať ďalej. V priebehu júla by sa mali ceny zemiakov zastabilizovať," povedal Mačaj.

Pestovatelia sú podľa jeho slov v tomto období pripravení dodať na trh potrebné množstvo nových zemiakov.

"Od dnešného dňa až do decembra sú slovenskí poľnohospodári pripravení zabezpečiť stopercentne každý jeden obchodný reťazec so zemiakmi. Problém nastáva okolo decembra, pretože nemáme vybudované vlastné skladové kapacity, takže potom je už nutné zemiaky dovážať až do novej úrody. Ale teraz sme schopní stopercentne uspokojiť všetky obchodné siete, takže neexistuje jediný dôvod, prečo by dnes na pultoch našich obchodov neboli iba slovenské zemiaky," zdôraznil Macho.

Ako pripomenul, slovenskí poľnohospodári sú pripravení dopestovať viac zemiakov, potrebujú však väčšiu podporu od štátu, aby mohli investovať do závlah a skladovacích kapacít.

"Potrebujeme priestory pre približne 59.000 ton zemiakov v objeme 24 miliónov eur. To sú investície za celé Slovensko na pokrytie čerstvo predávaných zemiakov. Ak by sme chceli produkovať aj zemiaky na ďalšie spracovanie, potrebovali by sme skladové kapacity na ďalších 80.000 ton zemiakov za približne 32 miliónov eur," dodal Macho.

Peniaze dostanú odkazuje Matečná

Šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) skonštatovala, že opatrenia z Programu rozvoja vidieka ako závlahy alebo hydromeliorácie sú prioritné. Je však podľa nej potrebné vydržať, kým sa projekty skontrolujú a zemiakari aj ostatní pestovatelia peniaze dostanú.

"Určite sme v procese, máme Program rozvoja vidieka do roku 2020 plus trojročné obdobie, ale neznamená to, že budeme čakať až do roku 2023. Platobná agentúra hodnotí, kontroluje podľa jednotlivých opatrení, teraz sme mali obce, miestne akčné skupiny, čiže je potrebné nafázovať všetky tieto opatrenia a nie je možné robiť všetko naraz," upozornila. Ďalšou podporou aj pre zemiakarov, zeleninárov a ostatných je podľa Matečnej napríklad zelená nafta.

Ako dodala, v prípade zemiakov je špecifický problém. "U zemiakov taký špeciálny problém je ten, že dnes slovenskí alebo aj iní dodávatelia dostávajú od obchodníkov o 7 % cenu nižšiu, ale zároveň obchodník si dá o 20 % vyššiu cenu na pulte," podotkla Matečná.