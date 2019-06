Taliansko podľa eurokomisára musí vysvetliť svoju vysokú zadlženosť

Verejný dlh Talianska v roku 2018 bol vo výške 132,2 percenta HDP.

12. jún 2019 o 18:35 SITA

BRUSEL. Eurokomisár pre hospodárske záležitosti Pierre Moscovici vyzval taliansku vládu, aby rýchlo predložila akékoľvek nové informácie, ktoré by mohli vysvetliť vysokú mieru zadlženosti krajiny, pretože inak Taliansku hrozí procedúra nadmerného deficitu.

"Sme pripravení vziať do úvahy všetky nové prvky, ktoré by Taliansko mohlo predložiť, ale nemrhajme časom," povedal Moscovici v stredu novinárom.



Európska komisia, ktorá dozerá na rozpočtové plány 28 členských krajín EÚ, uviedla, že verejný dlh Talianska v roku 2018 bol vo výške 132,2 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).

Prognózuje sa pritom, že v tomto roku stúpne na 135 percent HDP. Európska komisia "je viazaná racionálnou a flexibilnou aplikáciou našich fiškálnych pravidiel," povedal eurokomisár.

Dodal však, že "nikto by nemal pochybovať, že budeme uplatňovať tieto pravidlá, ak sa kritéria neplnia".



EK je presvedčená, že voči Taliansku by sa mala začať procedúra nadmerného deficitu. Schváliť to však musia členské krajiny EÚ. Moscovici očakáva, že krajiny únie podporia zistenia komisie na schôdzke ministrov financií, ktorá bude vo štvrtok.