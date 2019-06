Hygienici varujú pred nebezpečnou krvou v spreji, tetovacími farbami a leskami

Falošná krv v spreji môže spôsobiť rôzne infekcie hlavne u rizikových skupín spotrebiteľov.

12. jún 2019 o 14:20 TASR

BRAITSLAVA. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve.

TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. "Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike," uviedla Račková.

Prvým výrobkom je falošná krv v spreji - make-up na karneval Murder Motel pôvodom z Číny.

Vo výrobku bol podľa ÚVZ zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.

Výrobok môže spôsobiť rôzne infekcie hlavne u rizikových skupín spotrebiteľov.

Kontrolné orgány nahlásili tiež farbu na tetovanie Solid Gold tattoo pigment značky Eternal Ink pôvodom zo Spojených štátov (USA). "Výrobok obsahuje látku toluidine," upozorňuje hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Ďalšie nahlásené výrobky sú farby na tetovanie Rustic tattoo ink a Queens Red tattoo ink značky Permablend, tiež pôvodom z USA. Oba výrobky majú obsahovať látku anisidine.

Nahlásená bola tiež farba na tetovanie Rosa-Rose Satin tattoo pigment od výrobcu Eternal Ink, ktorý podľa ÚVZ obsahuje látky anisidine aj toluidine.

"Obsah týchto látok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up," tvrdí Mikas.

Ďalej nahlásili fialový lesk All over Glitter, Body Glitter značky Beauty Woman z Číny a strieborný lesk All over Glitter značky Saffron, tiež pôvodom z Číny. "Výrobok obsahuje antimón," uviedol hlavný hygienik SR.

V oboch leskoch bola zistená prítomnosť antimónu, čo je v rozpore so zoznamom látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov v nariadení Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. "Inhalovaný antimón sa môže ukladať v pľúcach a spôsobiť zápal," varuje Mikas.