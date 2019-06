České verejné financie sú neudržateľné, tvrdí rozpočtová rada

Výška českého dlhu k HDP je na úrovni 32,7 percenta.

11. jún 2019 o 17:24 TASR

PRAHA. České verejné financie sú pri zachovaní súčasného nastavenia daňovej a výdavkovej politiky dlhodobo neudržateľné.

Dlh verejných financií by predovšetkým v dôsledku starnutia populácie pri zachovaní súčasnej situácie dosiahol v roku 2069 až 222 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je viac, než teraz dosahuje ktorákoľvek krajina Európskej únie.

Vo svojej druhej správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií to uviedla Národná rozpočtová rada. Zároveň upozornila, že správa nie je odhadom faktického vývoja, ale len simuláciou.

"Ide o simuláciu vývoja, ktorý by nastal bez zmeny daňovej a výdavkovej politiky. Hlavnou príčinou dlhodobej neudržateľnosti českých verejných financií je nesúlad medzi súčasným nastavením legislatívy na jednej strane a očakávaným demografickým vývojom na strane druhej," uvádza správa.

S postupným starnutím populácie nebude spojený len rastúci objem výdavkov na dôchodky, ale aj zvýšené nároky na zdravotnícku a dlhodobú starostlivosť. Informoval o tom portál spravodajského kanála Českej televízie ČT24.

Zadlženie verejného sektoru by tak podľa správy pri súčasnom nastavení zostalo do 30 rokov stabilizované. Zákonom stanovená takzvaná dlhová brzda 55 % HDP by podľa rady bola prekonaná až v roku 2047. Pri jej prekonaní musí vláda predložiť návrh vyrovnaného alebo prebytkového rozpočtu a fondov.

Aktuálne má ČR výšku dlhu k HDP na úrovni 32.7 %. V EÚ je jedným z najnižších. V najlepšej situácii je Estónsko s verejným dlhom 8,4 % HDP. Najvyšší dlh má Grécko 181,1 %.

Správa ďalej uvádza, že počet starobných dôchodkov bude na vrchole v roku 2059, keď ich v ČR bude 3,2 milióna, teda asi o tretinu viac, ako ich je v súčasnosti. Zároveň počet ľudí v produktívnom veku bude klesať.