Na zaplatenie nedoplatkov za byt ostáva už len pár dní

Digitálny odpočet tepla a vody bude povinný.

11. jún 2019 o 16:24 Diana Schniererová

Nesedí vám účet za bývanie? Na reklamáciu ročného vyúčtovania ostáva len pár dní. Rovnako sa kráti čas na vyplatenie nedoplatkov, ktoré vám správca vyúčtoval. Pozor, treba ich zaplatiť aj v prípade, ak máte v úmysle vyúčtovanie reklamovať.

Lehoty na doplatenie nedoplatkov, vrátenie preplatkov zo strany správcu a prípadné reklamovanie ročného vyúčtovania sú spravidla vyznačené na tlačive ročného vyúčtovania.

"Zvyčajne je táto lehota stanovená do 15 dní od prevzatia vyúčtovania alebo do 30. júna," vysvetlila Otília Leskovská zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

Nie je to však pravidlo. Niektorí správcovia požadujú nedoplatky doplatiť do 15 dní, preplatky však vyplácajú do 30 dní od ukončenia reklamačnej lehoty.

Dlh na nájomnom treba vyplatiť aj v prípade, ak ste vo vyúčtovaní našli chybu a reklamujete ho. V opačnom prípade vám hrozia úroky za omeškanie.

Reklamácia za 30 dní