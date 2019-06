Daňovým dlžníkom by mohli zadržiavať vodičáky

Finančná správa by mohla dostať na neplatičov novú páku.

11. jún 2019 o 14:55 SITA

BRATISLAVA. Finančná správa by mohla dostať na neplatičov novú páku. Ministerstvo financií totiž predložilo do pripomienkového konania návrh novely daňového poriadku, podľa ktorého by pri daňovej exekúcii mohli neplatiči od budúceho roku prísť do vyrovnania dlhu o svoje vodičské oprávnenia.

S touto informáciou prišli v utorok Hospodárske noviny, ktoré pripomenuli, že podobné opatrenie už v našom právnom systéme funguje desať rokov pri neplatení výživného.

Podrobnosti zatiaľ chýbajú

Podrobnosti o vykonávaní tohto oprávnenia pri daňových nedoplatkoch však v zákone chýbajú.

Podľa Hospodárskych novín tak nie je zrejmé napríklad ani to, pri akom daňovom nedoplatku by exekútori mohli k takémuto kroku pristúpiť. Ministerstvo financií pri návrhu hovorí o prevencii.

„Uvedený inštitút má najmä preventívny charakter. V prípade výkonu daňovej exekúcie týmto spôsobom je daňový dlžník nepriamo nútený na splnenie svojej povinnosti, aby mu mohol byť vodičský preukaz vrátený,“ píše sa v návrhu novely daňového poriadku.

Nepopulárne opatrenie

Daňoví poradcovia hovoria, že ak bude návrh schválený, nepôjde o príliš populárne opatrenie.

„Myslím si, že názory na toto opatrenie budú určite rozporuplné,“ uviedla pre agentúru SITA Dana Droppová zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Problémom môžu byť najmä prípady, ak je povolanie daňovníka viazané na vodičské oprávnenie a jeho odobratie by znamenalo stratu príjmov.



Droppová však zároveň pripúšťa, že umožnením zadržania vodičského oprávnenia pri daňovej exekúcii sa môže disciplína pri platení daní zlepšiť.

„Na druhej strane, dôsledkom takéhoto opatrenia sa dozaista výber daní zlepší. Určite by však bolo vhodné uplatniť tento postup len vtedy, keď je daňové konanie, na základe ktorého daňový nedoplatok vznikol, úplne ukončené, teda nie je predmetom súdneho konania,“ dodala.