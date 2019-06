Fúzie sú nevyhnutné, tvrdí šéf asociácie nemeckých bánk

Pozícia finančných inštitúcií v eurozóne neustále slabne.

11. jún 2019 o 12:08 TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Cezhraničné fúzie v európskom bankovom sektore sú čím ďalej, tým viac nevyhnutnosťou, keďže pozícia finančných inštitúcií v eurozóne neustále slabne.

"Z môjho pohľadu iná cesta prakticky neexistuje," povedal v rozhovore pre utorkové vydanie nemeckého ekonomického denníka Handelsblatt šéf Asociácie nemeckých bánk (BdB).

Ako dodal, bol by to pozitívny krok, európska ekonomika potrebuje totiž silné banky.

Za posledných 12 mesiacov klesla trhová kapitalizácia viacerých veľkých bánk v Európe zhruba o štvrtinu. Ich americkí konkurenti sú v podstatne lepšej pozícii, čo zároveň znamená, že majú prístup aj k väčšiemu počtu transakcií.

Šéf BdB odmietol, že by hrozilo ovládnutie nemeckých bánk americkými rivalmi. Pre americké banky je omnoho zaujímavejší domáci trh a akvizície v Európe by neboli lacnou záležitosťou. "Nezdá sa, že by toto bolo teraz na programe," povedal.

Diskusie o fúzii nemeckých bánk Commerzbank a Deutsche Bank sa v apríli skončili, špekulácie o prípadnej fúzii, či už v súvislosti s týmito bankami, alebo inými, však pokračujú. Dôvodom je potreba zníženia nákladov a posilnenia vplyvu.