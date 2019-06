FlixBus bude v lete jazdiť k Jadranu i do Benátok a Florencie

Priame spojenia môžu využiť cestujúci z Bratislavy i ďalších slovenských miest.

11. jún 2019 o 10:27 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť FlixBus bude cez letnú turistickú sezónu prevádzkovať autobusové linky aj do Chorvátska k Jadranu a na sever Talianska. Priame spojenia môžu využiť cestujúci z Bratislavy i ďalších slovenských miest.

Ako informoval FlixBus, zelené autobusy budú jazdiť napríklad do Rijeky, na polostrov Istria, do Splitu a iných stredísk v Dalmácii, ako aj do Benátok či Florencie.

Autobusom do Chorvátska

Nočná autobusová linka FlixBusu zo Žiliny a z Bratislavy do Rijeky, Opatije, Rovinju a Puly na Istrii bude premávať od 12. júna štyrikrát týždenne.

Zo Žiliny odchádza spoj v stredu, vo štvrtok, v sobotu a nedeľu o 19:45, z Bratislavy o 22:15, plánovaných príchod do Rijeky je o 6:00 a do Puly o 8:45.

Dopravca posilnil od 10. júna aj linku medzi Krakovom a Opatijou cez Slovensko, so zastávkami v Ružomberku, na Donovaloch, v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Týmto spojom sa dá ísť nielen k Jadranu, ale aj k maďarskému Balatonu do Siófoku.



Každodenné spojenie medzi Bratislavou a Splitom umožní od 13. júna linka FlixBusu so zastávkami vo viacerých letoviskách pri Jadrane - v Zadare, Trogire, Vodiciach, Šibeniku a Biograde na Moru.

"Letné spojenie hlavného mesta Slovenska s Chorvátskom patrí každoročne medzi najžiadanejšie. Ide o nočnú linku, ktorá má tú výhodu, že dve nočné cesty ušetria peniaze za ubytovanie a ráno sa prebudíte v cieľových destináciách," uviedla hovorkyňa FlixBusu Martina Čmielová. Nočné spoje podľa nej majú menej zastávok než denné a cesty sú prejazdnejšie.



Autobusy na tejto trase vychádzajú z poľského Krakova. V Bratislave budú zastavovať každý deň o 23:55, ďalšia zastávka bude až v Zadare ráno o 8:55 a príchod do Splitu je o 12:30.

Na spiatočnej ceste budú odchody zo Splitu o 17:30, zo Šibeniku o 19:20, zo Zadaru o 21:05 s plánovaným príchodom do Bratislavy ráno o 6:05.

Jazdiť budú aj do Talianska

Autobusy FlixBusu z Bratislavy do talianskych Benátok a Florencie na tejto trase zastavia v Rakúsku vo Viedni, v Grazi, v Klagenfurte a v Taliansku aj v Udine, Padove a Bologni.

"Doteraz sa turisti mohli vydať do Benátok či Florencie päťkrát za týždeň nočným spojom, od začiatku prázdnin (od 1. júla) budeme cestujúcim ponúkať priamy spoj každý deň. Sieť neustále rozširujeme a chceme slovenským zákazníkom ponúkať ešte viac možností, atraktívnych destinácií i časov odjazdu," dodala Čmielová.



FlixBus v Európe prevádzkuje najrozsiahlejšiu medzimestskú sieť 350 tisíc autobusových spojov denne do dvetisíc miest v 28 krajinách. Prevádzku autobusov FlixBus zabezpečujú regionálni partneri, väčšinou rodinné firmy.