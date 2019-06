American Airlines odkladajú plánovaný návrat boeingov 737 Max

Prepravca vyradil 24 lietadiel Max z harmonogramu až do 3. septembra.

11. jún 2019 o 9:47 SITA

WASHINGTON. Letecká spoločnosť American Airlines odkladá plánovaný návrat strojov Boeing 737 Max do prevádzky až na začiatok septembra, čiže na obdobie o dva týždne neskôr, ako pôvodne očakávala.

Prepravca vyradil svojich 24 lietadiel Max z letového harmonogramu až do 3. septembra. Znamená to, že spoločnosť ruší približne 115 letov denne.



Lety strojov 737 Max sú na celom svete pozastavené od polovice marca po dvoch nehodách tohto lietadla, a to v Indonézii a Etiópii, pri ktorých celkovo zahynulo 346 ľudí.

Výrobca lietadiel Boeing aktualizuje softvér, ktorý súvisel s nehodami, a dúfa, že v najbližších týždňoch uskutoční skúšobný let, aby zmeny predstavil americkému Federálnemu leteckému úradu.