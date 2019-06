Taliansky premiér varuje kvôli rozpočtu pred pádom vlády

Rímu hrozí sankčné konanie zo strany Európskej komisie.

10. jún 2019 o 18:33 TASR

RÍM. Taliansky premiér Guiseppe Conte varoval pred dôsledkami deficitného pokračovania štátneho rozpočtu, ktoré by mohlo viesť k pádu jeho vlády.

"Keď sa veci nemajú tak ako v decembri (v ktorom sa podarilo odvrátiť sankčné konanie proti Rímu), riskujeme všetci, že budeme musieť ísť domov. Ja pôjdem domov celkom isto," uviedol pre noviny Corriere della Sera.

Sankčný proces zo strany Európskej komisie sa nesmie konať, lebo ináč Taliansko stratí úverovú dôveryhodnosť a môže vyvolať turbulencie na finančných trhoch.

"Ja za to nemôžem a nechcel by som niesť zodpovednosť za to, že krajina bude vystavená nadbytočným rizikám," dodal premiér, ktorý je nestraník.

Conteho varovanie by malo smerovať predovšetkým proti vicepremiérovi Matteovi Salvinimu z pravicovej Ligy, ktorý signalizoval, že sa nechce riadiť požiadavkami EÚ. Zrejme ho adresoval aj Luigimu Di Maiovi z Hnutia piatich hviezd.

Európska komisia navrhla začať konanie proti Taliansku, lebo má vysoký deficit štátneho rozpočtu. S jej návrhom sa musia teraz zaoberať členské štáty eurozóny. Ak by k nemu došlo, Taliansko by mohlo byť postihnuté pokutou niekoľkých miliárd eur.

Rím na sklonku vlaňajška niekoľko týždňov diskutoval o zavedení deficitného pokračovania. V decembri sa dohodlo, že sa nezavedie, lebo vláda urobila dostatočné ústupky a zmiernila predpokladanú výšku deficitu rozpočtu na tento rok.