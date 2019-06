Vodiči musia počítať s obmedzeniami, na D1 opravujú vozovku

10. jún 2019 o 17:11 SITA

BRATISLAVA. Pre opravy vozovky na úsekoch diaľnice D1 na západnom Slovensku musia motoristi počítať s obmedzeniami a spomalením dopravy.

Práce v okolí Senca, Trnavy, Hlohovca, Piešťan a Trenčína budú trvať postupne do polovice júla. Vodiči budú môcť používať voľné jazdné pruhy.

Ako informuje Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) na svojej internetovej stránke, opravy pozostávajú z odfrézovania pôvodnej vozovky a následnej pokládky nových asfaltových vrstiev.

Voderady - Blatné

Na úseku D1 Voderady - Blatné bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu v smere na Bratislavu v dĺžke tri kilometre.

"Oprava vozovky je rozdelená do troch etáp, pričom v každej z nich bude obmedzený úsek v dĺžke jeden kilometer. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu," uviedla NDS.

Prvá etapa prác na uvedenom úseku D1 trvala od piatka 7. do nedele 9. júna. Ďalšie dve etapy potrvajú od 14. do 16. júna a od 21. do 23. júna, teda v piatky od 10:00 až nedele do 15:00.

Na úseku Blatné - Voderady čiastočne uzavrú vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice v opačnom smere na Žilinu v dĺžke päťsto metrov.

Obmedzenie dopravy sa týka obdobia od soboty 15. júna (od 6:00) do pondelka 17. júna (do 6:00).

Hlohovec - Piešťany

Dopravné obmedzenie je na úseku D1 Hlohovec - Piešťany v pravom jazdnom páse smer Žilina v dĺžke 2,7 km, a to od 9. júna (nedeľa od 6:00) do 19. júla (piatok do 14:00). Opravujú tam vozovku po celej šírke jazdného pásu.

"Oprava je rozdelená na viac etáp, počas ktorých bude obmedzený vždy jeden jazdný pruh. Práce sa nebudú vykonávať počas piatkov, resp. 4. júla (štvrtok) po 14:00," priblížili diaľničiari.

Na úseku diaľnice Piešťany - Hlohovec čiastočne uzavrú vonkajší jazdný pruh a krajnicu ľavého pásu smer Bratislava v dĺžke 1,5 km.

Uzávera bude platiť od 10. júla (streda od 6:00) do 14. júla (nedeľa do 15:00). Na úseku D1 Trnava - Hlohovec bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh a krajnica pravého pásu smer Žilina v dĺžke 1,35 km. Dopravné obmedzenie bude od 15. júla (pondelok od 6:00) do 19. júla (piatok do 14:00).

Most v havarijnom stave

Pre opravu havarijného stavu vozovky mosta Skala na D1 pri obci Skalka nad Váhom blízko Trenčína je čiastočne uzavretý ľavý jazdný pás diaľnice na moste v dĺžke päťsto metrov. Obmedzenie pre dopravu je od 8. júna (sobota od 7:00) do 23. júna (nedeľa do 18:00).

"Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách po polovici šírky vozovky. Doprava bude vedená v každej etape v dvoch zúžených jazdných pruhoch vo voľnej polovici jazdného pásu. Krátkodobo, mimo dopravných špičiek, môže byť z dôvodu potreby použitia pracovných strojov vedená iba v jednom jazdnom pruhu," upozornila diaľničná spoločnosť.



NDS zároveň predĺžila pôvodný termín uzávery privádzača D1 pri Trenčíne v úseku mosta do 17. júna (pondelok do 18:00). Dôvodom obmedzenia trvajúceho od 27. apríla je výmena vozovky na moste a priľahlých vetvách v križovatke Trenčín.

"Stavebné práce budú na uvedenom moste realizované po poloviciach v dvoch etapách. Doprava v smere z diaľnice D1 na Trenčín bude vedená v obidvoch etapách okolo pracoviska.Doprava z Trenčína v smere na D1 na Trnavu bude vedená po obchádzkovej trase cez križovatku Trenčín - Zlatovce," dodala NDS.