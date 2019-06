Výšku úrokových sadzieb na Slovensku ovplyvňuje ECB a konkurencia

Minimálne do marca 2020 by sa úrokové sadzby nemali zvyšovať.

8. jún 2019 o 14:23 TASR

BRATISLAVA. Konkurenčný boj bánk a politika Európskej centrálnej banky (ECB) majú vplyv na výšky úrokových sadzieb na Slovensku.

Povedal to výkonný riaditeľ portálu financnykompas.sk Maroš Ovčarik počas Realitného kongresu 2019, ktorého témou bolo investovanie do nehnuteľností.

Konkurencia medzi bankami je podľa neho pomerne tvrdá.

"Ak aj boli v posledných rokoch pokusy niekoľkých bánk zdvihnúť úrokové sadzby a tým aj svoje marže a reálne začať zarábať na hypotékach, tak sa to nepodarilo. Konkurencia urobila opačný krok a ešte znížila sadzby," konštatoval Ovčarik.

"Podľa posledných vyjadrení predstaviteľov ECB o základných sadzbách, ktoré majú vplyv aj na rozhodovania slovenských komerčných bánk, minimálne do marca 2020 by sa úrokové sadzby nemali zvyšovať. Zatiaľ to vyzerá tak, že najbližšie mesiace sa s úrokovými sadzbami nič zásadné nestane," povedal.

V poslednom čase banky podporujú 3-ročné fixácie. "Ak sa pozriem na banku ako ekonomický subjekt, ktorý rozmýšľa, že ak klientovi končí dnes 3-ročná fixácia a na nový cyklus nabehne v čase, keď budú úrokové sadzby stúpať, banka viac zarobí na prenastavení úrokovej sadzby," povedal riaditeľ divízie Úvery, stavebné sporenie a investičné zlato spoločnosti Finportal Adrián Luterán. Rast sadzieb by mohol nastať asi v roku 2020, dodal.

Podľa analytika Realitnej únie SR Vladimíra Kubrického výška úrokových sadzieb je o rozhodnutí centrálnych bánk.

"Posledný polrok ukázal, že s úrokovými sadzbami to nebude až také horúce," povedal. Vysoká úroková sadzba by podľa neho zasiahla dlžníka najmä v prvom období. Ak je priemerná splatnosť hypotéky 25 rokov, tak by to bolo v prvých 10 rokoch, dodal. Kubrický si nemyslí, že návrat k 5 % úrokovej sadzbe na hypotéku by sa udial v dohľadnom čase.

Realitný kongres 2019 sa uskutočnil v utorok 4. júna v Bratislave.