Žiga: Ruský plyn dostaneme, aj keď vyprší zmluva s Ukrajinou

Minister hospodárstva Peter Žiga je na návšteve Ruska spolu s premiérom Pellegrinim.

6. jún 2019 o 20:40 SITA

PETROHRAD. Ponuka pre Gazprom využívať naše zásobníky plynu, situácia s ropovodom Družba či prepojenie slovenskej infraštruktúry na plynovod Nord Stream 2 boli témy, o ktoré sa na rokovaní s ruským prezidentom Vladimírom Putinom zaujímal minister hospodárstva Peter Žiga.

Povedal to po skončení stretnutia premiéra Petra Pellegriniho a prezidenta Putina vo štvrtok v Petrohrade.

Ruský plyn na Slovensku

Žiga je súčasťou premiérovej delegácie na štvordňovej návšteve Ruska.

Potvrdil, že dodávky plynu na Slovensko budú zachované aj v prípade, že vyprší kontrakt medzi Ruskom a Ukrajinou.

„Bol som veľmi prekvapený detailami, ktoré prezident Putin prezentoval. Také údaje sa väčšinou riešia na firemnej úrovni – keď sa dve firmy stretnú, hovoria o presných kapacitách, presných číslach, technických údajoch. Málokedy to vidíte na politickej, a obzvlášť tak vysokej politickej úrovni,“ opísal rokovanie s Putinom Žiga.

Medzi hlavné témy patril Nord Stream 2. Tento plynovod povedie z Ruska priamo do Nemecka cez Baltské more. Pri tranzite plynu tak obídu Ukrajinu, ale aj Slovensko.

Bratislava preto už teraz rokuje o možnostiach, ako do tohto projektu zapojiť našu infraštruktúru.

"Už teraz sa robia technické úpravy," informoval Žiga spolu s Pellegrinim.

„Robíme technické úpravy. Zhruba 60 miliónov eur ide do novej kompresorovej stanice, ktorá bude slúžiť na to, aby mohla čerpať kapacity, ktoré by k nám prúdili cez NS2,“ povedal premiér. Bližšie detaily sú však predmetom rokovaní.

Znečistená ropa

Okrem dodávok plynu sa minister zaujímal aj o ropu. Z Ruska totiž cez ropovod Družba prúdila špinavá ropa, slovenský prepravca Transpetrol koncom apríla zastavil prepravu ropy. Obnovili ju koncom mája.

„Nastala technická situácia, ktorá sa posledných 50 rokov nestala a my sme k tomu pristúpili veľmi veľkoryso. Rusko je stabilný dodávateľ. Aj Slovnaft, ktorý spracuje šesť miliónov ton ropy ročne, to vníma ako technickú záležitosť a dokonca ruská strana povedala, že to vníma ako kriminálny čin. Chcú zvýšiť kontrolu a bezpečnosť pri meraní kvality a pri ťažbe,“ informoval Žiga.

Žiga pripomenul aj ponuku pre Gazprom. Slovensko má totiž ešte voľnú kapacitu v podzemných zásobníkoch plynu.

Gazprom ich už využíva, zhruba v objeme 1,2 miliardy kubíkov. Slovensko však má voľné ešte dve miliardy kubíkov, čiže Gazprom by mohol navýšiť objem plynu v našich podzemných zásobníkoch, verí minister hospodárstva.