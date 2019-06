Trump pohrozil Pekingu novými clami za tristo miliárd dolárov

Americký prezident nešpecifikoval, ktorých tovarov by sa clá mohli dotknúť.

6. jún 2019 o 10:42 TASR

SHANNON. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pohrozil Číne ďalšími clami "najmenej" za 300 miliárd USD (266,50 miliardy eur).

Ale povedal tiež, že podľa neho Čína aj Mexiko chcú dosiahnuť dohodu v obchodných sporoch so Spojenými štátmi.

"Pri našich rozhovoroch s Čínou sa deje veľa zaujímavých vecí. Uvidíme, čo sa stane. Mohol by som prísť s ďalšími minimálne 300 miliardami USD a urobím to v správny čas," povedal Trump novinárom vo štvrtok na írskom letisku Shannon na ceste do Francúzska.

Americký prezident však bližšie nešpecifikoval, ktorých tovarov by sa clá mohli dotknúť.

"Ale myslím si, že Čína chce uzavrieť dohodu, a myslím si, že Mexiko chce veľmi dohodu," povedal Trump pred nástupom do lietadla a odchodom do Francúzska na oslavu vylodenia sa spojencov v Normandii.

Rokovania s Mexikom

Pokiaľ ide o Mexiko, Trump povedal, že v stredu (5. 6.) sa na rokovaniach nedosiahol "dostatočný pokrok" v otázke obmedzovania migrácie.

Mexickí a americkí predstavitelia budú pokračovať v rozhovoroch vo štvrtok vo Washingtone.

Trump, frustrovaný nedostatočným pokrokom pri riešení migrácie od svojej predchádzajúcej predvolebnej kampane v roku 2016, nečakane Mexiku minulý týždeň povedal, že buď zaujme tvrdší prístup v oblasti nelegálneho prisťahovalectva, alebo bude čeliť clám vo výške 5 percent na celý svoj vývoz do Spojených štátov od 10. júna, ktoré môže neskôr zvýšiť až na 25 percent.

Viceprezident Mike Pence predsedal stredajšej schôdzi s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom a jeho mexickým kolegom Marcelom Ebrardom.

Washington chce zastaviť migrantov

USA žiadajú Mexiko, aby urobilo viac na zastavenie prílevu stredoamerických migrantov prekračujúcich hranice.

Pence očakával, že si vypočuje návrh konkrétnych opatrení, ktoré je mexická vláda pripravená prijať "okamžite", povedal nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu.

(1 EUR = 1,1257 USD)