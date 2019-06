Rada pre vysielanie a retransmisiu pokutuje JOJ, WAU, RTVS aj Markízu

Televízia JOJ dostala pokutu 10-tisíc eur.

5. jún 2019 o 15:54 SITA

BRATISLAVA. Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na stredajšom zasadnutí pokutovala televíziu JOJ sumou 10 000 eur.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa RVR Ivana Furjelová, vysielateľovi spoločnosti MAC TV uložila pokutu za prekročenie vysielacieho času vyhradeného reklamným šotom počas jednej hodiny, ktorý nesmie presiahnuť 12 minút.

Umiestňovanie produktov

Stalo sa tak 1. decembra 2018 a dvakrát 8. decembra 2018. Vysielateľa spoločnosti MAC TV pokutovala aj v prípade televízie WAU.

Sankciu 6 638 eur jej uložila preto, že v programe Inkognito v dňoch 16. decembra 2018 a 6. januára 2019 neboli titulky pre osoby so sluchovým postihnutím zosynchronizované so zvukovou stopou programu a nezachytávali hovorený prejav spôsobom, ktorý by umožnil osobám so sluchovým postihnutím porozumieť obsahu.



Vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska RVR pokutovala sumou 5 000 eur, pretože 11. decembra 2018 odvysielal v Správach RTVS príspevok s názvom V rozprávke Vianočné želanie sa plnia sny, ktorý naplnil definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie.

Pokutu vo výške 3 000 eur rada uložila TV MARKÍZA, vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA 15. a 16. novembra 2018 odvysielal program Teleráno, v ktorom zreteľne neinformoval verejnosť o umiestňovaní produktov.

Upozornenie na porušenie zákona

Licenčná rada uložila aj nefinančnú sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi SEWARE multimedia, v.o.s..

V rámci programovej služby ATV vysielateľ porušil zákon o volebnej kampani, 9. novembra 2018 odvysielal program Mestský spravodaj, príspevok informujúci o volebnej antikampani voči primátorovi mesta Žiar nad Hronom, P. Antalovi, ktorý bol v prospech tohto kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Žiar nad Hronom 2018.



Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV VITA spoločnosti Infopark a predĺžila platnosť licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie R/121 spoločnosti C.S.M. group.