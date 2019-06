Mexiko a Spojené štáty budú rokovať o nájdení dohody v súvislosti s clami

Mexický minister Ebrard a šéf diplomacie USA Pompeo sa stretnú vo Washingtone.

5. jún 2019 o 9:33 TASR

MEXIKO. Mexiko a Spojené štáty by mohli dosiahnuť vzájomnú dohodu o colných sadzbách ešte pred 10. júnom, keď má vstúpiť do platnosti opatrenie, na základe ktorého Spojené štáty uvalia päťpercentné clá na všetok tovar z Mexika.

Povedal to v utorok mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, ktorého citovala agentúra DPA.

Hľadajú riešenie

Mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard a šéf diplomacie Spojených štátov Mike Pompeo sa stretnú v stredu vo Washingtone, aby našli riešenie v súvislosti so zavedením ciel.

Americká vláda chce päťpercentnými colnými sadzbami prinútiť Mexiko, aby zastavilo nelegálnu migráciu do Spojených štátov.

Toto opatrenie má platiť dovtedy, kým sa nezastaví prílev migrantov cez mexicko-americkú hranicu. Colné sadzby sa budú postupne zvyšovať až na úroveň 25 percent, ktorú by mali dosiahnuť v októbri, ak Mexiko nesplní požiadavky Spojených štátov.

Podľa Lópeza Obradora už zástupcovia Mexika rokovali s ministrami obchodu a poľnohospodárstva, ako i s ďalšími predstaviteľmi.

"Rozhovory idú dobre, veľmi dobre," uviedol mexický prezident na utorňajšej tlačovej konferencii. "Som optimista. Zajtrajšie stretnutie bude dôležité a dohoda sa dosiahne ešte pred 10. júnom," dodal.

Colné sadzby

Americký prezident Donald Trump však povedal, že colné sadzby pravdepodobne budúci týždeň vstúpia do platnosti bez ohľadu na prebiehajúce rokovania.

Mexiko by sa malo podľa neho snažiť zastaviť nápor a "inváziu" do Spojených štátov. "Nechcem počuť, že Mexiko riadia kartely," povedal Trump na tlačovej konferencii v Londýne.

Mexická vláda tvrdí, že hroziace clá by boli kontraproduktívne pre obe krajiny.

Ak by skutočne došlo k ich zavedeniu, je možné, že prílev migrantov by sa ešte zvýšil a ekonomiky oboch krajín by zaznamenali nižšiu konkurencieschopnosť, uvádza sa vo vyhlásení mexického ministerstva zahraničných vecí.