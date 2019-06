Nový úrad začal preberať kompetencie nad reguláciou hazardu

Okrem Bratislavy úrad zriadil aj regionálne pracoviská.

5. jún 2019 o 8:54 SITA

BRATISLAVA. Hazardné hry na Slovensku od začiatku júna definitívne podliehajú regulácii nového úradu. Hoci totiž Úrad pre reguláciu hazardných hier formálne vznikol v marci, výkonné kompetencie preberá až od 1. júna tohto roka.

A aj keď zatiaľ nevydal žiadne rozhodnutie vo veci licencií, zamestnáva už takmer 80 ľudí, má už prenajaté kancelárske priestory v centre Bratislavy a zriadených šesť regionálnych pracovísk.

Generálnym riaditeľom úradu sa ešte v marci po vymenovaní vtedajším ministrom Petrom Kažimírom stal Marek Lendacký, ktorý predtým pôsobil v riadiacich pozíciách pre rezorty financií a práce a neskôr v Slovenskej pošte.

Nový úrad pre hazard

Fungovanie nového úradu sa tak zabezpečuje aj v materiálnej a prevádzkovej oblasti. Úrad si totiž okrem spomínaného šesťročného prenájmu kancelárskych priestorov v centre Bratislavy za vyše milión eur zabezpečil napríklad aj 130 prenosných počítačov a príslušenstva za takmer 200 tisíc eur od spoločnosti Gratex International. Okrem Bratislavy pritom zriadil regionálne pracoviská, ktoré zabezpečujú výkon dozoru na mieste a vyhľadávaciu činnosť, v Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove a v Košiciach.

Aktuálne pritom Úrad pre reguláciu hazardných hier zamestnáva 78 ľudí. Ako pre agentúru SITA uviedol rezort financií, takmer všetci boli preradení z Ministerstva financií SR, Finančného riaditeľstva SR a jeho daňových úradov a predtým vykonávali agendu hazardných hier.

Celkovo by mal mať úrad podľa ministerstva 117 zamestnancov. Rozpočet nového úradu je v roku 2019 na úrovni 6,7 mil. eur, v nasledujúcich troch rokoch by to malo byť necelých 6 mil. eur ročne. Ministerstvo financií však pripomína, že činnosť úradu budú financovať priamo prevádzkovatelia hazardných hier z osobitného príspevku na financovanie úradu.

Kompetenciu úrady pre hazard

Kompetencie na nový úrad však podľa rezortu financií prechádzajú postupne, čo súvisí s nevyhnutnosťou ukončenia činností v inštitúciách, ktoré predtým zabezpečovali výkon štátnej správy v oblasti hazardných hier. Výkon dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier je tak podľa ministerstva nepretržite zabezpečený v maximálnej miere.

Úrad pre reguláciu hazardných hier pritom zjednocuje kompetencie pre oblasť regulácie a dozoru nad hazardnými hrami doteraz rozdelené medzi ministerstvo financií, obce a finančnú správu. Ide najmä o udeľovanie licencií, výkon dozoru, ukladanie sankcií, správu odvodov a príspevkov.

Úrad má zároveň spolupracovať s príslušnými autoritami v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti v oblasti hazardných hier, aktívne vystupovať pri ochrane proti manipulačným praktikám v oblasti hier a stávok a spolupracovať s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti prevencie vzniku patologických javov spojených s hazardnými hrami, ako aj spolupracovať so zahraničnými regulátormi. Významnou súčasťou činnosti úradu je zavedenie pravidiel na ochranu spotrebiteľa, najmä v rámci systému zodpovedného hrania.