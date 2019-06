Návšteva Ruska je dôležitá pre strategické záujmy Slovenska, tvrdí Pellegrini

Stretne sa s prezidentom Putinom aj premiérom Medvedevom.

4. jún 2019 o 20:13 TASR

MOSKVA, BRATISLAVA. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) považuje oficiálnu cestu do Ruskej federácie, ktorú začal v utorok, za veľmi dôležitú z hľadiska strategických záujmov Slovenska.

Uviedol to pre slovenských novinárov počas letu do Ruska.

"S ministrom (Petrom) Žigom (Smer-SD) a (Miroslavom) Lajčákom (nominant Smeru-SD) sa stretneme na rokovaní s premiérom Ruskej federácie Dmitrijom Medvedevom. Rokovať budeme aj s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom. Zároveň ako predseda slovenskej vlády mám pozvanie vystúpiť spolu s ruským prezidentom, s čínskym prezidentom (Si Ťin-pchingom) a generálnym tajomníkom OSN (Antoniom Guterresom) v hlavnom paneli sanktpeterburského ekonomického fóra, čo je takisto veľká pocta pre mňa osobne, ako aj pre Slovenskú republiku," zdôraznil Pellegrini.

Chce garantovať energetickú bezpečnosť

Témou rozhovorov bude spolupráca Slovenska a Ruska, avšak návšteva je predovšetkým zameraná na strategické záujmy Slovenska.

"Musíme urobiť všetko pre to, aby sme garantovali energetickú bezpečnosť našej krajiny a tá úzko súvisí s Ruskou federáciou. Pretože z Ruskej federácie odoberáme plyn, odoberáme ropu, budeme odoberať jadrové palivo do našich jadrových elektrární, a to sú všetko oblasti, o ktorých budeme veľmi intenzívne hovoriť," zdôraznil premiér.

“ Rusko predstavuje vážneho hráča na východ od našej hranice a je preto dôležité, aby sme sa navzájom rešpektovali a mali vzťahy na potrebnej úrovni. „ Peter Pellegrini, slovenský premiér

Počas premiérovej oficiálnej návštevy sa očakáva podpis memoranda medzi ministerstvom hospodárstva a ruskou štátnou korporáciou Rosatom v oblasti využitia jadrovej energetiky pre mierové účely a zmluvy o spolupráci medzi Slovenskými elektrárňami a spoločnosťou TVEL o dodávkach jadrového paliva pre slovenské jadrové elektrárne na najmenej päť rokov.

TVEL je ruská štátna firma, ktorá sídli v Moskve a vyrába palivo pre jadrové elektrárne - napríklad pre slovenské jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach a české elektrárne v Temelíne a Dukovanoch.

Vyvážené vzťahy na všetky svetové strany

Predstavitelia zároveň počas rokovania zhodnotia bilaterálne vzťahy medzi Slovenskoma Ruskom.

"Veľmi jasne prezentujeme, že slovenská diplomacia chce mať vyvážené vzťahy na všetky svetové strany. Rusko predstavuje vážneho hráča na východ od našej hranice a je preto dôležité, aby sme sa navzájom rešpektovali a mali vzťahy na potrebnej úrovni," dodal Pellegrini.

Predmetom rozhovorov bude aj plánovaný projekt širokorozchodnej železničnej trate, ktorá by mohla viesť po Bratislavu, prípadne až do Rakúska.

Premiér Peter Pellegrini je na oficiálnej návšteve Ruska do piatka 7. júna. V stredu bude rokovať s ruským premiérom, vo štvrtok ho čaká stretnutie s ruským prezidentom.

Pred piatkovým odletom ho čaká účasť na petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre, ktorého témou má byť udržateľný rozvoj.