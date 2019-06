Ministerstvo hospodárstva nevie, či budú tento rok vratky za plyn

Dlhodobá zmluva o preprave plynu medzi Ruskom a Ukrajinou končí rokom 2019.

4. jún 2019 o 17:25 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR sa ešte nevie vyjadriť, či príde tento rok s tzv. vratkami za plyn.

Stará sa skôr o to, aby mala SR cez najbližšiu zimu zabezpečené dodávky plynu z Ruska cez Ukrajinu.

Uviedol to po utorkovom rokovaní vlády šéf MH SR Peter Žiga (Smer).

"Zatiaľ riešime to, aby bol plyn. To je aj téma mojej cesty, na ktorú idem teraz s premiérom Pellegrinim (Smer) do Moskvy a do Petrohradu. Ak bude plyn, potom budeme hovoriť aj o (plynových) vratkách," povedal.

Pripomenul, že medzi Ruskom a Ukrajinou platí dlhodobá zmluva o preprave plynu, ktorá končí 31. decembra 2019.

"A keďže nie je vyrokovaná nová zmluva, Rusi nemajú záväzok poslať cez plynovod vedúci cez Ukrajinu plyn do Európy," poznamenal.

Informoval, že Slovensko bude tento rok ešte s väčšou intenzitou ako po iné roky napĺňať svoje plynové zásobníky plynom.

"Z krátkodobého hľadiska nemám pocit, že by SR mala mať vzhľadom na realizované opatrenia s plynom problém. Z dlhodobého hľadiska to môže byť problém, preto ideme do Ruska rokovať s kompetentnými, aby sme sa dohodli, ako to bude vyzerať po 1. januári 2020," dodal šéf MH SR.