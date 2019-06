Doučovaním si najčastejšie privyrábajú ženy. Učia na prijímačky i na monitor

Tí, čo doučujú, tak už robia aj cez skype.

4. jún 2019 o 16:14 Jarmila Horáková

Anton má dvadsaťšesť rokov, žije v Bratislave a rád by si privyrobil. Hrá na gitare, na bicích aj na klavíri, a tak ponúka svoje služby. Dokonca by záujemcov vedel naučiť aj tancovať hip-hop. Má päť rokov praxe a za vyučovaciu hodinu požaduje taxu od 10 do 15 eur.

Rodičia z Petržalky hľadajú trpezlivú doučovateľku s praxou pre svoju dvanásťročnú dcéru, ktorá trpí poruchou pozornosti, dysgrafiou a dyslexiou. Doučiť by potrebovala geografiu a nemecký jazyk. Majú predstavu, že doučovateľka by k nim chodila trikrát týždenne, vždy na hodinu. Za šesťdesiatminútové doučovanie sú ochotní zaplatiť 10 eur.

Doučovanie ponúka viacero portálov, nájsť sa dajú napríklad na Bazoš.sk, DoučMa.sk, Postaramsa.sk, ale aj vo viacerých vzdelávacích centrách.

A záujem o doučovanie stále rastie. Napríklad prvé tri mesiace tohto roku priniesli na portál Domelia.sk, čo je najväčší portál s ponukou služieb pre domácnosti na Slovensku, zatiaľ najväčší prísun nových profilov doučovateľov a to až 537.