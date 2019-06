Na stavbu D4 a R7 sa prišli pozrieť poslanci

Pri výstavbe D4 a R7 odhalili používanie nevhodných materiálov.

4. jún 2019 o 12:16 SITA

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady SR z výboru pre hospodárske záležitosti sa v utorok oboznamujú s aktuálnou situáciou na stavbe diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy v rámci PPP projektu.

Poslanecký prieskum sa koná krátko po tom, ako ekoaudit na základe výsledkov testov z odobratých vzoriek odhalil v budovaných násypoch na D4 používanie materiálov v rozpore so stavebnými pravidlami.

Poslanec Ivan očakáva podrobnú správu

Poslancom majú podľa informácií agentúry SITA po prezentácii výstavby ukázať priebeh prác na časti R7 pri Holiciach neďaleko Dunajskej Stredy.

"Očakávame, že sa konečne dozvieme, kto je zástupca ministerstva dopravy, respektíve obstarávateľa v tomto prípade, kto stráži, či je všetko v poriadku na tejto stavbe. Či sa používajú vhodné stavebné materiály, či sa tam nevozia škodlivé látky a či sa robia kontroly únosnosti jednotlivých vrstiev tak, ako by sa mali," povedal poslanec Miroslav Ivan (SaS), ktorý prieskum inicioval, pre agentúru SITA.,

"Takže očakávame, že nám predložia správy o týchto kontrolách, o priebehu výstavby na mieste stavby a že si vypočujeme kompletnú správu o tom, ako stavba pokračuje a akým spôsobom je kontrolovaná," uviedol.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) ako verejný obstarávateľ tohto projektu malo podľa poslanca za SaS konať oveľa skôr, malo mať kontrolu nad touto stavbou od začiatku a problémy nemali vôbec vzniknúť.

Koncesná zmluva o výstavbe a prevádzke D4 a R7 medzi rezortom dopravy a koncesionárom projektu Zero Bypass Limited (Obchvat Nula) bola podpísaná pred troma rokmi.

"Už vtedy mal byť vymenovaný človek za obstarávateľa, ktorý tam bude trebárs dennodenne, ak je treba, a kontrolovať výstavbu. A nemalo sa čakať na podnety občianskych združení, alebo občanov, ktorí si všimli nejaký problém na tejto stavbe," upozornil Ivan.

Ministerstvo stavbu kontroluje

Ministerstvo dopravy zareagovalo, že spolu s ministrom sa o túto stavbu pravidelne zaujímajú a viackrát boli aj priamo namieste na kontrolných dňoch, o čom boli informovaní nielen poslanci, ale aj verejnosť.

"Rezort dopravy navyše už od minulého roku stavbu kontroluje na viacerých úrovniach, takže tvrdenia poslanca Ivana sú evidentne nepravdivé. Kontrolu nad stavbou vykonáva v zmysle koncesnej zmluvy nezávislý dozor, čo poslanci musia vedieť, ak si zmluvu prečítali," uviedol rezort dopravy pre agentúru SITA.

Ministerstvo žiada nezávislý dozor vymeniť pre stratu dôvery.

Na prieskume sa podľa ministerstva dopravy zúčastňujú aj zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti a sekcie riadenia projektov PPP na ministerstve aj napriek tomu, že poslanci žiadali o zabezpečenie účasti na prieskume koncesionára a zhotoviteľa projektu, stavebného dozoru a osoby poverenej obstarávateľom výkonom kontroly výstavby (technického zástupcu).

"Poslanci dokonca odmietli povoliť zástupcom mesta zúčastniť sa na tomto prieskume," dodal rezort dopravy.

Ak zistenia ekoauditu potvrdia dodatočné testy, minister dopravy a výstavby Árpád Érsek musí podľa Ivana žiadať nápravu. Ak to bude potrebné, vymeniť vrstvy násypov.

"Stále je lepšie urobiť to dnes, ako by sme sa to dozvedeli neskôr, v prípade, že už budú naťahané horné vrstvy násypov, namontované zvodidlá," tvrdí Ivan.

Ak sa nejaké náklady zvýšia, tak podľa neho pôjdu na vrub koncesionára.

"Dôležité pre motoristov sú termín dokončenia aj kvalita diela," dodal poslanec.

Audit na stavbe D4 R7

Pochybenia koncesionára projektu D4 a R7 zásadne porušujú podmienky koncesnej zmluvy.

Zároveň zásadne ovplyvňujú výslednú kvalitu stavebných prác a následne tiež životnosť celého diela. To môže v konečnom dôsledku zvýšiť náklady na prevádzku a údržbu po jeho prevzatí do správy štátu.

Vyplýva to zo záverov ekoauditu na stavbe úsekov D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever – Bratislava, Rača. Spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., ktorá je zhotovieteľom prác, označila závery ekoauditu za neprípustné a nesprávne.