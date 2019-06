Ceny bytov v Bratislave klesať nebudú

Rozmedzie cien bratislavských bytov je od 45-tisíc eur až po 1,89 milióna eur.

2. jún 2019 o 14:04 SITA

BRATISLAVA. Ceny bytov v Bratislave nebudú v najbližšom období klesať, ale očakáva sa spomalenie ich rastu. Za posledné tri roky ceny rástli všade, ale nie rovnomerne. Cenové rozdiely medzi jednotlivými mestskými časťami sa znova zväčšili, a to aj napriek tomu, že Bratislava nie je rozľahlým veľkomestom. Ceny bytov v Bratislave sú dnes v rozmedzí od 45-tisíc eur až po 1,89 milióna eur. Analytici z portálu www.nehnutelnosti.sk, ale predpokladajú, že ceny ku koncu roka 2019 majú skôr stagnovať ako rásť.

Najvyššia priemerná cena 3 650 eur za štvorcový meter je pri 1-izbových bytoch v prvom bratislavskom obvode. Jednoizbový byt v Starom Meste je tak možné zakúpiť v priemere za 142-tisíc eur. Podľa portálu nehnutelnosti.sk je to o 26-tisíc eur viac, ako to bolo v roku 2008. Naopak najlacnejšie 1-izbové byty sú vo štvrtom bratislavskom obvode, kde je priemerná cena starších bytov 2 330 eur za štvorcový meter. Ide predovšetkým o byty v mestských častiach Devínska Nová Ves alebo Lamač. Cenové rozpätie 1-izbových bytov v Bratislave, ktoré sú momentálne k dispozícií, je od 50-tisíc do 180-tisíc eur.

V prípade 2-izbových bytov je celobratislavský cenový priemer 143-tisíc eur. Aj v tejto kategórií sú lacnejšie menšie byty už za 55-tisíc eur v lacnejších lokalitách mesta, rovnako ako v prípade 1-izbových bytov. Protikladom sú veľkometrážne 2-izbové byty v novostavbách s cenou na úrovni až pol milióna eur.

Kategória 3-izbových bytov má bratislavský cenový priemer momentálne na úrovni 185-tisíc eur. V porovnaní s rokom 2008 je to o 32-tisíc eur viac. V novostavbách však stoja byty v priemere približne 233-tisíc eur., pričom v lukratívnej časti Starého Mesta môže byť cena 3-izbového bytu takmer 1,5 milióna eur.

Priemerná cena štvorizbových bytov v Bratislave je 247-tisíc eur, čo je o 60-tisíc eur viac ako v roku 2008. Priemerná cena v novostavbe je momentálne na úrovni 347-tisíc eur a v starších bytoch 217-tisíc eur.

Najdrahšie byty v Bratislave majú priemernú cenu na štvorcový meter viac ako 10-tisíc eur. Aj keď ide o byty v najluxusnejšej štvrti mesta, ide o cenu, ktorá je vysoko nad trhovým priemerom. Ceny týchto bytov sú približne 1,5 milióna eur a aktuálne najdrahšie byty, ktoré sú v ponuke na portáli nehnuteľnosti.sk, majú cenu až 1,89 milióna eur.