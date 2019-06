Hotelierom príplatky pre zamestnancov zvýšili cenu práce

Ušetrené prostriedky zo zníženej DPH musia investovať, aby boli konkurencieschopní.

2. jún 2019 o 9:32 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Príplatky zamestnancom za prácu v noci a cez víkendy spôsobili v hotelierstve nárast ceny práce o 10 až 15 percent.

Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák s tým, že toto je pre hotelierov dosť veľký zásah, lebo cena práce predstavuje u nich až 45 až 50 percent celkových nákladov a „cena práce pritom neustále stúpa“.

Zvyšovanie príplatkov bolo rozdelené do dvoch fáz. Prvá z nich je účinná už od 1. mája 2018 a druhá fáza od 1. mája 2019. Príplatky za prácu cez víkend a nočnú prácu upravuje Zákonník práce.

V poslednej chvíli podľa Harbuľáka prišlo zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre ubytovacie služby od začiatku roka na 10 % z pôvodných 20 %. Prostriedky ušetrené na odvedení tejto dane štátu však hotelierom väčšinou neostanú a musia ich investovať.

„Ak chceme byť konkurencieschopní, musíme ušetrené prostriedky investovať,“ uviedol zástupca asociácie s tým, že niektorí to investujú do zamestnancov a iní do zariadenia prevádzok. „Nájdu sa aj takí, ktorí si to nechajú vo vrecku, ale tí na tomto trhu neprežijú, lebo sa im to skôr či neskôr vypomstí,“ dodal Harbuľák.