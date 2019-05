Index: Boli sme na skládke odpadu a nebol to pekný pohľad

Do roku 2020 polovicu odpadov recyklovať asi nestihneme.

31. máj 2019 o 22:32 Adam Valček, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

Na Slovensku je asi 120 oficiálnych skládok odpadu. Tá na Červenom Majeri pri Senci má 600-tisíc ton nevytriedených odpadkov, väčšinu tvorí biologicky rozložiteľný odpad a recyklovateľné materiály.

Všetko, čo sme na tejto skládke videli, len potvrdzuje obavu, že do roku 2020 nestihneme zvýšiť pomer recyklovaného odpadu na polovicu tak, ako sme si sľúbili v rámci Európskej únie.

Výber ekonomických správ uplynulých dní

Vláda spustí masívnejšie dotácie na nákup elektromobilov. Preplatí 25 percent kúpnej ceny vozidla na elektrický pohon. Ak kupujúci navyše vyradí z evidencie staršie auto so spaľovacím motorom, získa dotáciu až 35 percent.

Pri elektromobile za 25-tisíc eur môže byť výška dotácie 9-tisíc eur.

Google investuje 600 miliónov eur do výstavby nového dátového centra vo Fínsku. V krajine má centrum už od roku 2009, kedy naň prestaval starú papiereň.

Fínsko je medzi IT firmami obľúbené, lebo tamojšie chladné počasie znižuje náklady na chladenie serverov.

Do roku 2022 by mali mať aj deti do 15 rokov občiansky preukaz, bude bez fotografie. Dôvodom je, aby sa aj deti dokázali prihlásiť do elektronického zdravotníctva a bez čipového dokladu im to nepôjde.

Na požiadanie bude môcť byť na doklade pre deti fotka, aby sa dal použiť namiesto pasu pri cestovaní v rámci Únie.

Komisia prijala nové celoeurópske pravidlá pre prevádzku dronov, platiť budú od budúceho roka a aj pre amatérov.

Nevyhnutná bude registrácia na dopravnom úrade a pridelenie jedinečného identifikátora dronu, pôjde o akúsi obdobu EČV áut. Samotná prevádzka menších dronov amatérmi však nebude podliehať povoleniu.

Hypotéky budú od júla opäť menej dostupné, obmedzí sa množstvo úverov vo výške 80 až 90 percent hodnoty nehnuteľnosti. Stopercentné hypotéky sa už vôbec neposkytujú.