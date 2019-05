Inventarizácia na úseku D1 Višňové má byť ukončená tento týždeň

Zainteresované strany by mali podpísať zmluvu o ukončení inventarizácie 6. - 7. júna.

31. máj 2019 o 12:13 TASR

BRATISLAVA. Inventarizácia na úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala má byť ukončená tento týždeň. Zainteresované strany by mali v blízkom čase podpísať zmluvu o dokončení inventarizácie.

Uviedol to v piatok minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Prioritným kritériom bude rýchlosť dostavby

Po dokončení inventarizácie sa môže začať pracovať na novom verejnom obstarávaní. Zmluva o dokončení inventarizácie má byť podpísaná 6. - 7. júna.

Nový zhotoviteľ by mal byť vybraný formou súťažného dialógu. "Je to uznaná forma, je to najrýchlejšia forma, aby sme tam dostali ďalšieho dodávateľa," skonštatoval šéf rezortu dopravy s tým, že súčasného hlavného dodávateľa stavby vylúčili aj v Poľsku.

Súťažné podklady budú pripravené na základe inventarizácie. Súťaž by tak podľa Érseka mohla byť vypísaná na jeseň tohto roka.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) poskytne budúcim účastníkom podklady, ktoré vzniknú z inventúry, a na základe toho sa bude komunikovať o ich návrhoch.

Jedným z prioritných kritérií bude aj rýchlosť dostavby. NDS deklarovala, že stavba má byť dokončená v roku 2023.

Dohodli sa na ukočení zmluvy

Po problémoch na úseku D1 s tunelom Višňové sa obe strany dohodli na ukončení zmluvy. Vyplatenie podzhotoviteľov má byť zabezpečené formou novej bankovej záruky vystavenej súčasným zhotoviteľom.

Ak dôjde k dokončeniu úseku na základe otvoreného procesu verejného obstarávania, mal by sa tiež navýšiť príspevok z fondov Európskej únie (EÚ).