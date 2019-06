Ako sa čapuje v drogérii? S fľašou od minerálky nechoďte

Zástancovia zero waste si do drogérie nenosia len peňaženky, ale aj prázdne fľaše.

5. jún 2019 o 20:49 Zuzana Straková

BRATISLAVA. Priniesť si vlastný obal, čakať, kým sa odváži, naplní a znova odváži. Nakupovanie drogérie bez plastových obalov chráni planétu, no zákazník pri ňom musí prekonať kus vlastnej pohodlnosti.

Zástancovia zero waste filozofie, teda života bez odpadu, si pracie gély, prostriedky na riad a ďalšie prípravky čapujú do jednej nádoby znova a znova, čím sa snažia obmedziť vznik plastového odpadu. Zdôrazňujú aj to, že sa čapujú šetrné ekologické produkty.

Trend na Slovensku láka čoraz viac ľudí.

"Naplnená nádobka mi vydrží dvojnásobok času ako kedysi bežný prací prostriedok," opisuje svoju skúsenosť s čapovaním v ekodrogérii zákazníčka Barbora Fodorová.

Vysvetľuje to tým, že na jedno pranie jej stačí použiť menej ekologického prípravku v porovnaní s bežným pracím gélom.

Ako prebieha čapovanie, aké nádoby sú vhodné a koľko vlastne stojí ekologická drogéria?

Malé drogérie aj väčší hráči

V Bratislave sa čapovanie ujalo, hovoria majitelia bezobalových drogérií. Pred troma rokmi prišlo za deň približne tridsať ľudí, teraz je počas pracovného dňa trojnásobok a cez sobotu je číslo ešte výrazne vyššie, hovorí Gabriela Augustínová, majiteľka bratislavskej čapovacej drogérie Mydlinka.

Drogéria sa čapuje aj v bratislavskom obchode Bezobalovo.

„Za prvé tri mesiace od otvorenia obchodu sme predali viac ako dve tony ekodrogérie, čo predstavuje približne 2500 ušetrených plastových obalov,“ vysvetľuje majiteľka Andrea Dragulová.

Ľudia si plnia najmä pracie gély a prostriedky na riad. Rýchlo sa míňajú aj ocot, sóda a kyselina citrónová.

Bezobalové drogérie fungujú aj v malých mestách, ale majú to zložitejšie. "Rozbieha sa to veľmi pomaly," povedal Marián Durdy, majiteľ hlohovskej drogérie Green Line. Ľudia si na túto alternatívu ešte len zvykajú.

Plnenie nie je špecialitou malých ekodrogérií. Nápad testujú aj väčší hráči ako DM, Yeme alebo veľkoobchod Metro.

Ani minerálka, ani džús

Do čapovacích drogérií si zákazník nosí vlastnú nádobu, ktorá musí byť suchá a čistá. Nestačí však schytiť akúkoľvek prázdnu fľašu, čapovanie má svoje pravidlá.

„Nesmie to byť potravinová fľaša, teda od minerálky, džúsu alebo mlieka. Musí to byť fľaša určená na drogériu, napríklad od pracieho gélu alebo mydla,“ vysvetľuje Dragulová. Tým sa má predísť tomu, že by si neskôr spotrebiteľ fľaše pomýlil a napil by sa z tej nesprávnej.

Problémom môžu byť aj niektoré fľaše od šampónov. Otvor totiž musí byť dosť veľký na to, aby sa cezeň zmestil kohútik alebo aspoň lievik. „Veľakrát je otvor na pôvodných šampónových fľašiach príliš úzky, tie nevieme plniť,“ upozorňuje Augustínová.

Nádobu si zákazník nemusí nechať naplniť až po vrch. Vypýta si, koľko potrebuje, a zaplatí podľa hmotnosti. Minimálne množstvo, ktoré váha v bezobalových obchodoch zachytí, sú dva gramy, takže si možno načapovať čokoľvek od malej vzorky po niekoľkolitrovú zásobu.

Sieť DM drogerie zase plní do vlastných obalov. Pred prvým plnením si zákazník kúpi litrovú nádobu na prostriedok na riad za 39 centov alebo jedenapollitrovú nádobu na prací gél za 49 centov.

Pri každom ďalšom plnení treba personálu ohlásiť, že ste si túto fľašu priniesli z domu. Pri plniacom pulte zákazník nádobu umiestni pod kohútik a sám čapuje až doplna. Neplatí sa podľa hmotnosti, ale za celú jednu fľašu. Nie je teda možné vziať si len malú vzorku.

Cena v porovnaní s bežnými

Za liter čapovaného prostriedku na umývanie riadu Planet Pure zaplatí zákazník v dm drogérii 2,99 eura, 100 ml teda vyjde takmer na 30 centov. To je výrazne menej oproti fľaškovej verzii rovnakého produktu, ten sa predáva v prepočte až po 39 centov za 100 ml.

Je to výhodnejšie aj ako malá fľaša jari, tú DM drogéria predáva po 33 centov za 100 ml. Veľké balenie jari už vyjde lacnejšie, 100 ml prípravku stojí 25 centov.

Keď drogéria DM porovnáva ceny pracích gélov, rozhoduje podľa počtu pracích dávok, na ktoré gél vystačí. Nie podľa toho, koľko prací gél stojí v prepočte na 100 ml, ako je to s prostriedkami na riad. Každý výrobca totiž odporúča inú dávku na jednu várku špinavej bielizne.

Čapovaný prací prostriedok, ktorý sa v dm drogérii predáva, vystačí podľa rakúskeho výrobcu Planet Pure na 37 praní, jedna pracia dávka vychádza na 16 centov. Cena je výhodnejšia ako pri klasickej balenej verzii rovnakého produktu, pri tej si za každé pranie zákazník doplatí ďalšie dva centy.

Persil Premium gél Universal 1,8 litra predáva sieť drogérií po 19 centov za jednu praciu dávku.

Je teda menej výhodný. Balenie je väčšie, ale podľa výrobcu vystačí na menej praní, uvádza číslo 36. Výhodnejšie ako čapovaný gél v dm drogérii vyjde XXXL balenie Persilu, to sa predáva po 14 centov za praciu dávku.