Hotelieri zatiaľ ešte nemajú vhodné certifikované riešenia eKasy

Finančná správa pripravuje alternatívy.

29. máj 2019 o 15:16 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Certifikované riešenia eKasy vhodné pre ubytovacie a reštauračné zariadenia dvaja najväčší dodávatelia v súčasnosti nevedia poskytnúť.

Hotelierom to dodávatelia potvrdili počas jarného stretnutia hotelierov na Donovaloch.

Práve z toho podľa generálneho manažéra Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHSR) Mareka Harbuľáka v hoteloch a reštauráciách vyplývajú problémy s implementáciou eKasy.



„Hotelieri a reštaurácie sú pripravení, zaregistrovali sa, akurát čakajú na dodávateľov. Títo však potvrdili, že k dnešnému dňu to nemajú a ak aj budú mať, tak nám to nestihnú do termínu zrealizovať,“ uviedol pre agentúru SITA zástupca hotelierov s tým, že by uvítali posunutie účinnosti zavedenia eKasy na 1. augusta.



Finančná správa na stredajšej tlačovej konferencii potvrdila, že jej infraštruktúra je na zavedenie eKasy od 1. júla pripravená.

Zároveň však tvrdí, že situáciu pozoruje a pripravuje aj alternatívy postupov voči užívateľom, ktorým dodávatelia nestihnú riešenia pre eKasu dodať načas.

„Ak by bol akýkoľvek posun termínu z dôvodov, že dodávateľ nestihol dodať riešenie, tak by to bolo vyhovujúce riešenie,“ uviedol k aktuálnemu vyjadreniu daniarov Harbuľák.



eKasa je u hotelov vždy súčasťou nejakého väčšieho systému, rezervačného, alebo informačného a práve veľkí dodávatelia týchto systémov tvrdia, že nemajú od svojich subdodávateľov žiadne certifikované riešenia.

„Toto pre hoteliera znamená, že sa môže rozhodnúť pre kúpu od iného dodávateľa, ale musí si zabezpečiť prepojenie so svojím systémom, čo mu vyvolá dodatočné náklady,“ dodal Harbuľák s tým, že tieto riešenia sú naviac veľmi jednoduché a bez funkcionalít, ktoré hotely a reštaurácie potrebujú.