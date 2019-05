S lietadlom sa musíte zžiť a presne vedieť, ako bude vo vzduchu reagovať

Martin Šonka ovládol vlani svetovú sériu Red Bull Air Race.

29. máj 2019 o 16:32 Eduard Žitňanský

Martin Šonka ako chlapec hltal otcove knihy o pilotoch z druhej svetovej vojny. Na letisku v Tábore, neďaleko miesta, kde Šonkovci žili, bol pečený-varený. Na lietanie nepomyslel, fascinovala ho atmosféra letiska.

Bývalo mu zle aj v autobuse. V sedemnástich si z úspor kúpil vyhliadkový let. Keď z motorového vetroňa vystúpil, vedel, že chce byť pilotom. Hovorí, že človek robí veľa hlúpych rozhodnutí, ale päťstovka za prvý let bola jeho najlepšia investícia. Splnili ste si chlapčenský sen.

O čom ešte snívate?

Lietanie bolo jedným z mojich veľkých snov a som veľmi rád, že sa mi ho podarilo splniť. Cesta nebola jednoduchá, ale o to je to teraz lepší pocit. Sníval som aj o tom, že poletím do vesmíru. Bol a je to rovnako veľký sen. Bude asi ťažšie si ho splniť, ale ktovie…

Dovolíte svojim deťom lietať? Alebo použijete formulku vašej mamy – keď sa zabiješ, domov mi nechoď?

Určite ich do lietania nebudem nútiť. Veľmi rád ich podporím vo všetkom, čo ich bude baviť, čo ich vnútorne naplní a z čoho budú mať radosť.

Chcem ich viesť k športu, pretože verím, že je to niečo, čo im pomôže rozvíjať sa v mnohých ohľadoch, a to nielen v oblasti fyzických schopností. Odmalička so mnou lietajú a zdá sa, že sa im to páči. Uvidíme, aká bude ich cesta.