Kmotrík: Prečo by som sa priznával k Infre? Nebola moja (rozhovor)

Podnikateľ IVAN KMOTRÍK tvrdí, že doteraz nemal nič spoločné s firmou Infra Services, ktorá za 40 miliónov eur ročne opravuje pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť vodovody a kanalizácie.

Odmieta, že by nákup 49-percentného podielu v Infra Services súvisel s pojednávaním Okresného súdu Žilina, na ktorom mohol podnik prísť o servisnú zmluvu s vodárňami. „Niektoré obchody sa robia rýchlo, iné trvajú dlhšie,“ povedal. Z Infra Services chce vybudovať stavebnú firmu, ktorú si budú najímať developeri.

V rozhovore tiež komentuje kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie na Národnom futbalovom štadióne, svoj vzťah s predsedom SNS Andrejom Dankom a podnikanie spoločnosti Grafobal Group, ktorej je majiteľom.

Prečo ste sa k vlastníctvu menšinového podielu v Infra Services nepriznali skôr?

Pretože sme akcie kúpili až teraz. Nemôžem sa predsa priznať k tomu, čo nie je moje.

Takže to, že ste ten podiel kúpili iba 20 hodín pred pojednávaním, na ktorom hrozilo, že súd vymaže Infra Services z protischránkového registra a podnik príde o lukratívnu zmluvu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou na 40 miliónov eur ročne, je náhoda?

Ak by sme sa dohodli pred týždňom alebo mesiacom, tak by ste riešili, že to bolo vtedy a nie inokedy. Keď boli akcie na predaj, vstúpila spoločnosť Grafobal Group development do rokovaní, tie boli úspešné a vyústili až do podpisu zmluvy. Niektoré obchody sa robia rýchlo, iné trvajú dlhšie. Prečo sa predávajúci rozhodol akcie predať až teraz, sa musíte opýtať jeho.

Ale to nebol hocijaký predávajúci, ale Peter Ďurček (štátny tajomník ministerstva dopravy za SNS), ktorého advokátska kancelária pracuje pre Grafobal. Nedržal preto tie akcie pre vás od začiatku?

My dvaja sme prvýkrát na túto tému hovorili ešte v roku 2012, keď Ďurček so svojím partnerom z advokácie Jurajom Bugalom kúpili akcie v Infre. Už vtedy som vám povedal, že s tým nič nemám a bola to pravda. Akcie som kúpil až teraz. Veď by som roky seba a cudzích ľudí nevystavoval mediálnemu lynču a napísal by som akcie transparentne na mňa. Ja si za svojimi investíciami stojím. Všade tam, kde som vlastníkom, som v registri zapísaný.

Aký vzťah máte s Bugalom a Ďurčekom?

Ich advokátska kancelária je jednou z množstva kancelárií, s ktorými samotné spoločnosti v portfóliu Grafobalu spolupracujú. Bugalu som videl možno dva- či trikrát v živote. Ďurčeka viackrát. S oboma mám výlučne pracovný vzťah.

Keď v roku 2012 kupovali Bugala s Ďurčekom akcie v Infra Services, tak si na to vzali úver od vtedy neznámych firiem. Počas súdneho vyšetrovania na súde v Žiline sa ukázalo, že sú to spoločnosti, ktoré financujú aj priamo vaše projekty – futbalový štadión či distribútora tlače Royal Press. To je náhoda?