Spojené štáty opäť Čínu neoznačili za menového manipulátora

Americká vláda uviedla, že nijaká krajina nenaplnila kritéria.

29. máj 2019 o 10:09 SITA

WASHINGTON. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa opäť rozhodla neoznačiť Čínu ani nijakú inú krajinu za menového manipulátora.

V správe pre Kongres však uviedla, že Čínu ponecháva na zozname krajín, ktorých obchodné prebytky voči USA a ďalšie ukazovatele sa pozorne monitorujú.

Americká vláda uviedla, že nijaká krajina nenaplnila kritéria, aby bola označená za takú, ktorá sa snaží získať neférové obchodné výhody voči USA manipuláciou svojej meny.



Správa však konštatuje, že deväť štátov, a to Čína, Nemecko, Írsko, Taliansko, Japonsko, Južná Kórea, Malajzia, Singapur a Vietnam, sú na zozname monitorovaných krajín.

Dva štáty, Indiu a Švajčiarsko, USA z tohto zoznamu vyškrtli. Na základe zákona z roku 1988 musí americké ministerstvo financií každých šesť mesiacov Kongresu hlásiť, či nejaké krajiny nemanipulujú svoje meny, aby získali výhody voči USA. Ak by sa to zistilo, mohlo by to viesť k obchodným sankciám.



USA neoznačili nijakú krajinu za menového manipulátora od roku 1994, kedy administratíva prezidenta Clintona tento krok uplatnila voči Číne.

Počas kampane pred prezidentskými voľbami Donald Trump vyhlásil, že Čínu za menového manipulátora označí hneď, ako sa ujme funkcie. Doteraz však jeho vláda nevyužila päť príležitostí na to, aby to urobila.